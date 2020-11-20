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84 وفاة و 5470 اصابة جديدة بكورونا في الأردن

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84 وفاة و 5470 اصابة جديدة بكورونا في الأردن 84 وفاة و 5470 اصابة جديدة بكورونا في الأردن

جى بي سي نيوز :- سجلت اليوم الخميس 5470 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ في الاردن .

و توزّعت الاصابات الجديدة كما يلي:

- (2378) في محافظة العاصمة عمّان.

- (670) في محافظة إربد، منها (41) في الرمثا.

- (495) في محافظة البلقاء.

- (372) في محافظة عجلون.

- (353) في محافظة الزرقاء.

- (332) في محافظة الكرك.

- (223) في محافظة جرش.

- (169) في محافظة المفرق.

- (167) في محافظة معان، منها (72) في البترا.

- (163) في محافظة العقبة.

- (96) في محافظة الطفيلة.

- (52) في محافظة مأدبا.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (169,395) حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (67,062) حالة.

وسُجّلت (84) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (2,053) حالة.

وبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة (230) حالة، فيما غادرت (170) حالة. المستشفيات بعد شفائها.

ويبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً (2,137) حالة، منهم (462) حالة على أسرّة العناية الحثيثة.

كما بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (5,384) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء (100,280) حالة.

وتمّ إجراء (24,210) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (2,292,944) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (22,6).

إجراءات أخرى:

• تدعو وزارة الصحّة الجميع للالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خاصة ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيقات (أمان) و(صحتك)، ومتابعة الحملة التوعوية التي أطلقتها الوزارة للوقاية من عدوى وتشجيع الأفراد لحماية أسرهم ومجتمعهم (#بحميهم).

 

جي بي سي نيوز

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