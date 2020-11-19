لجنة الحكام تعقد مؤتمراً صحفياً وتكشف عن مشاريعها المستقبلية.. تعرف عليها

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أبرزها إنشاء المركز الموحد لتقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" في الرياض

عقد رئيس لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم الإسباني فيرناندو تيرساكو، اليوم الخميس، مؤتمراً صحفياً بمشاركة مدير دائرة الحكام، السويسري مانويل نافارو للحديث عن عدد من المواضيع الخاصة باللجنة وبرامج تطوير الحكم السعودي.

واستعرض رئيس لجنة الحكام خلال المؤتمر الصحفي رؤية وأهداف اللجنة كاشفاً عن إنشاء المركز الموحد لتقنية حكم الفيديو المساعد "VAR"، والذي سيكون مقره في الرياض.

وقال تريساكو خلال المؤتمر إن من أهداف اللجنة إضافة تقنية "الفار" في دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى، والعمل جارٍ على هذا الموضوع لتكون جاهزة على أقل تقدير مع مباريات الدور الثاني.

ولفت رئيس لجنة الحكام إلى نظام جديد سيتم تطبيقه مع الحكام، حيث سيكون نظاماً "شبه الاحتراف" وذلك كونه لا يوجد نظام احتراف للحكم في كل دول العالم، مضيفاً أن 20 حكم ساحة و24 حكماً مساعداً، سيخضعون للتدريب والمتابعة بمقابل شهري.

من جانبه استعرض مدير دائرة التحكيم أبرز اللقطات التحكيمية في الجولات الأربع الماضية بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خاصة الحالات الجدلية التي بلغت 11 حالة.

وقال نافارو إن الحكام عادوا للتقنية خلال الجولات الماضية في 33 مرة بينها 14 مرة لم يغيروا قرارهم فيما تم تغيير قرارهم في 19 حالة.

وأبدى نافارو سعادته بما حققه الحكام السعوديين من تقدم ملحوظ في مستوياتهم الفنية، مبيناً أنهم يخضعون لتقييم دوري على كافة الأصعدة.

يذكر أن المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم يأتي ضمن خطط لجنة الحكام للتواصل مع الإعلام والرد على كافة الاستسفارات، ومن المقرر أن يقام بشكل دوري.

الاتحاد السعودي لكرة القدم لجنة الحكام