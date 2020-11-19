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القوات المسلحة تشارك في مناورات التمرين المشترك "سيف العرب 2020" في

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للتدريب على أمن واستقرار وحماية حدود الدول المشاركة ومكافحة الإرهاب ويستمر 10 أيام

القوات المسلحة السعودية تشارك في مناورات التمرين المشترك

تشارك القوات المسلحة في التمرين المشترك "سيف العرب 2020م"، المقام حاليًا بقاعدة "محمد نجيب العسكرية" بجمهورية العربية خلال المدة من (02 – 11 / 4 / 1442هـ) بمشاركة الدول الشقيقة: دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية.

ويستمر تنفيذ التمرين عشرة أيام، حيث تختتم فعالياته بتاريخ 11 / 4 / 1442هـ.

ويهدف التمرين إلى التدريب على أمن واستقرار وحماية حدود الدول المشاركة، ومكافحة الإرهاب، واكتساب الخبرات، وتطوير التدريب لقواتنا المسلحة، والتدريب ضمن التحالفات العسكرية من خلال التدريب على العمل المشترك، والتدريب على عمليات الحرب غير النظامية، وتدريب القادة والأركان على مهام القيادة والسيطرة.

وتأتي مشاركة القوات المسلحة السعودية في هذا التمرين ضمن الخطة التدريبية المتضمنة استمرار المشاركة في التمارين المشتركة داخل المملكة وخارجها، لتطوير التدريب وتأهيل منسوبي القوات المسلحة واكتساب المهارات التدريبية.

القوات المسلحة السعودية تشارك في مناورات التمرين المشترك

القوات المسلحة السعودية تشارك في مناورات التمرين المشترك

القوات المسلحة السعودية القوات المسلحة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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