أمانة الجوف تدشن خطتها السنوية لمكافحة آفات الصحة العامة بـ 10 آليات متحركة ومجهزة

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دعمت أمانة منطقة الجوف فرق مكافحة آفات الصحة العامة بعشر آليات حديثة، ضمن استعدادات الأمانة المتواصلة لتنفيذ خطتها السنوية لمكافحة آفات الصحة العامة ومعالجة تجمعات المياه والمستنقعات التي تنتج خلال مواسم الأمطار، وذلك للحد من تكاثر وتوالد تلك الآفات وما يترتب عليها من آثار صحية.

وقال وكيل الأمين للخدمات الدكتور محمد بن عبيد العنزي، إنه تم دعم فرق المكافحة التابعة لأمانة الجوف بعدد 10 آليات مكافحة متحركة تحتوي على أحدث أجهزة ومستلزمات مكافحة آفات الصحة العامة منها ثماني آليات ضباب وآليتان مزودتان بأجهزة رذاذ متناهي الصغر بأحدث المواصفات للمساعدة على تنفيذ المهام الميدانية.

وأكد "العنزي" حرص الأمانة على تسخير كل الإمكانات والمعدات والتجهيزات اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين من خلال الأعمال الميدانية لرش ومكافحة البعوض والحشرات والقوارض وكل آفات الصحة العامة في مختلف الأحياء والمواقع في نطاق الأمانة والبلديات التابعة.

أمانة الجوف