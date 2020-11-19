شاهد .. 14 ورشة فنية في تعليم ينبع تنتج 650 عملاً في معرض "بيعة وَولاء"

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يهدف إلى ربط إبداعات الطلبة بالجمهور من خلال فضاء إلكتروني أوسع

أكد مدير التعليم بمحافظة ينبع سليم بن عبيان العطوي أن المعرض الفني الرقمي الخاص بالأعمال الفنيَّة والإبداعية لطلاب وطالبات المحافظة والقطاعات التعليمية التابعة لها بعنوان "بيعة وولاء" يهدف إلى ربط إبداعات الطلبة بشريحة أكبر من الجمهور في فضاء إلكتروني أوسع، خصوصاً في ظل جائحة كورونا.

وتفصيلاً، أوضح "العطوي" أن المشاركات تعكس اهتمام ودعم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بالعلم والتعليم وصناعة التنمية المستدامة، ومستقبل البلاد بما يتوافق مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ مشيراً إلى أن المعرض يستقبل الأعمال إلى يوم الأحد القادم.

جاء ذلك بعد أن دشن مدير التعليم بمحافظة ينبع اليوم الخميس "عن بعد " المعرض الفني الرقمي الخاص بالأعمال الفنيَّة والإبداعية لطلاب وطالبات المحافظة والقطاعات التعليمية التابعة لها بعنوان (بيعة وولاء )، بمناسبة ذكرى البيعة السادسة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لإتاحة الفرصة للطلبة للتعبير عن هذه المناسبة، لبث روح التنافس، وإطلاع المشاهد على الاتجاهات الفنية المختلفة ومجالات الإبداع والابتكار للطلبة.

من جانبها، قالت المشرفة على أعمال المعرض مشرفة النشاط الفني والمهني هناء الصبحي، إن الأعمال الفنية المشاركة هي نتاج لـ 14 ورشة فنية نظمها قسم نشاط الطالبات - عن بعد - استهدفت طلبة المحافظة من الصف الأول الابتدائي حتى الثالث ثانوي، مشيرةً إلى أن الأعمال المقدمة بلغت حتى الآن أكثر من 650 عملاً، وتم اختيار 40 عملاً ليكون نواة للمعرض الفني وقد تنوعت الأعمال المقدمة ما بين لوحات ورسومات متنوعة وفيديوهات تترجم مشاعر الولاء وقيم الانتماء وتنقل قراءة لمنجزات خادم الحرمين وولي عهده الأمين، في بناء الوطن وتنميته ونهضته، لإبراز المواهب الفنية وتشجيعها، وزيادة الثقة بالنفس.

وأوضحت "الصبحي" أن المعرض يهدف إلى إطلاع أولياء الأمور على المواهب الفنية والقدرات الإبداعية والابتكارية لأبنائهم الطلبة وإدراكهم أهمية ممارسة الأبناء للنشاط الفني، واكتشاف المواهب الفنية وتعزيزها ورعايتها وتنميتها وصقلها، وتشجيع المتميز منها على الاستمرار والإبداع وذلك بمتابعة الأداء الفني وتجويده وتطويره من خلال التغذية الراجعة التي توفرها آلية عمل المنصة، في ضوء متطلبات التعليم عن بعد واستثمار التقنية الرقمية في التعليم، وإكساب الطلبة المهارات التي تساعدهم على تحقيق أهدافهم التعليمية والحياتية والتغلب على الصعوبات بصورة فعالة.

يذكر أن برنامج الاحتفاء بالذكرى السادسة لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم في المملكة العربية السعودية، انطلقت فعالياته يوم أمس في تعليم ينبع تحت شعار "بيعة وولاء" في جميع مدارس المحافظة للبنين والبنات، عبر منصة مدرستي الافتراضية والقنوات الإعلامية الرسمية للإدارة والمكاتب والمدارس، تحت إشراف ومتابعة قيادات التعليم وجميع المشرفين والمشرفات.

تعليم ينبع