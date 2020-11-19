القيادة تعزي رئيس غانا في وفاة الرئيس الأسبق للبلاد

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عبر برقيتي عزاء ومواساة من خادم الحرمين وولي العهد

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للرئيس نانا أكوفو آدو رئيس جمهورية غانا، في وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية غانا السيد جيري جون رولينغز.

وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية غانا السيد جيري جون رولينغز، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد الراحل بالغ التعازي وصادق المواساة، لنرجو لكم موفور الصحة والسعادة، وألا تروا سوءًا أو مكروهًا".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة مماثلة قال فيها: "تلقيت نبأ وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية غانا السيد جيري جون رولينغز، وأبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد الراحل كافة أحر التعازي وأصدق المواساة، راجيًا لكم دوام الصحة والسلامة من كل سوء ومكروه".خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمير محمد بن سلمان