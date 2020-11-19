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حملة "" تسحب دعواها القضائية بشأن نتائج التصويت في "ميتشجان"

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حملة "ترامب" تسحب دعواها القضائية بشأن نتائج التصويت في "ميتشجان" حملة "" تسحب دعواها القضائية بشأن نتائج التصويت في "ميتشجان"
"جولياني" أشار إلى أن القرار نتاج لتحقيق أجرته

حملة

أعلنت حملة الرئيس الأمريكي دونالد ، اليوم (الخميس)، أنها سحبت دعواها القضائية بشأن نتائج التصويت في ولاية ميتشيجان، في محاولة قانونية أخرى متعثرة للطعن في فوز الرئيس الأمريكي جو بايدن في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وبيّن رودي جولياني محامي "ترامب" أن الحملة سحبت الدعوة القضائية في ميتشيجان هذا الصباح؛ كنتيجة مباشرة لتحقيق أجرته، وفقًا لـ "رويترز".

وأشار إلى أن "نتائج الانتخابات اعتمدت في مقاطعة واين قبل أن يطمئن السكان إلى أن كل صوت قانوني قد جرى احتسابه وأن كل تصويت غير قانوني لم يحتسب".الرئيس الأمريكي الانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب جو بايدن

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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