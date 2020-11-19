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قناة "ذكريات" تعرض لمدينة الجوف يرجع لأكثر من 30 عامًا

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قناة "ذكريات" تعرض فيديو لمدينة الجوف يرجع لأكثر من 30 عامًا قناة "ذكريات" تعرض لمدينة الجوف يرجع لأكثر من 30 عامًا
أظهر مسجد عمر بن الخطاب وآثارًا وبساتين وشوارع بدائية

قناة

عرضت قناة "ذكريات" التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون، مقاطع مصورة لجولة قناة في أرجاء مدينة "الجوف" القديمة، قبل أكثر من ثلاثين عامًا، والتي يطلق عليها حالياً دومة الجندل.

وعبر جولة التلفزيون زارت القناة المواقع الأثرية في دومة الجندل "قلعة مارد ومسجد الخليفة عمر بن الخطاب - رضي الله عنه-".

وتظهر الشوارع والدوارات كمرحلة بدائية في ذلك العهد، فيما تجولت الكاميرا في المزارع وبساتين النخيل بدومة الجندل، والتي تظهر اهتمام الأهالي بالزراعة آنذاك، وفي نهاية الجولة عرضت القناة صوراً لآثار الرجاجيل في مدينة سكاكا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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