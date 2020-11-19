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مجمع فيصل بالطائف يتصدر أعلى 5 مستشفيات على مستوى المملكة

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مجمع فيصل بالطائف يتصدر أعلى 5 مستشفيات على مستوى المملكة مجمع فيصل بالطائف يتصدر أعلى 5 مستشفيات على مستوى المملكة
وفقًا لمؤشرات تقرير الزائر السري

مجمع فيصل بالطائف يتصدر أعلى 5 مستشفيات على مستوى المملكة

حصل مجمع الملك فيصل الطبي، على المركز الأول في أعلى خمسة مستشفيات على مستوى المملكة بنسبة 93,82، وفقًا لمؤشرات الزائر السري.

وأوضحت صحة الطائف، أنها مستمرة في تقديم الخدمات الصحية للمستفيدين على أفضل المتسويات، وجميع فرق العمل مستمرة في أداء مهمتها وتطوير أساليب العمل اللازمة.

يذكر أن وزارة الصحة، فعلت المتسوق السري من خلال فريق عمل يزور جميع المستشفيات والمراكز والمديريات بشكل دوري لتقييم الأداء بالمنشآت الصحية ومن ثم العمل على تحسين ورفع مؤشر الأداء من خلال تلافي الملاحظات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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