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"التعاون الإسلامي" تدين استهداف مليشيا الحوثي المدنيين بالمملكة بطائرة "مفخخة"

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"التعاون الإسلامي" تدين استهداف مليشيا الحوثي المدنيين بالمملكة بطائرة "مفخخة" "التعاون الإسلامي" تدين استهداف مليشيا الحوثي المدنيين بالمملكة بطائرة "مفخخة"
"العثيمين" شدد على إدانة من يمدها بالمال والسلاح في ارتكاب الأعمال الإرهابية

أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن إدانته الشديدة لإطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية طائرة بدون طيار "مفخخة" باتجاه المدنيين والأعيان المدنية في المنطقة الجنوبية بالمملكة العربية ، حيث تمكن تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها.

وشدد "العثيمين" على إدانة منظمة التعاون الإسلامي لاستمرار مليشيا الحوثي الإرهابية ومن يمدها بالمال والسلاح، في ارتكاب الأعمال الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة.الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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