طائرة الأهلي في مواجهة الوحدة.. للحفاظ على الصدارة

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تنطلق غداً الخميس منافسات الجولة الثامنة من الدوري الممتاز للكرة الطائرة‬ بلقاء وحيد يجمع متصدر الترتيب فريق الأهلي الذي يحتل المركز الأول بالعلامة الكاملة 21 نقطة أمام فريق الوحدة الذي يحتل المركز السابع ويمتلك سبع نقاط، ويسعى الأهلي إلى مواصلة انتصاراته وهو يملك جميع المقومات لتحقيق الفوز من خلال العناصر التي يمتلكها، سواء على مستوى الإرسالات القوية أو الضربات الساحقة؛ وذلك في ظل تواضع مستوى خصمه.

المباراة ستقام على صالة نادي الوحدة بمكة المكرمة 6.15 مساء، يقود اللقاء هاني سنان حكم أول، وسامي أمين حكم ثان، وخالد عالم مسجلاً.