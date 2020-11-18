"بن زعلة" يبحث مع مدير مرور جازان مواكبة التطور والتوسع العمراني

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ناقشا إنشاء لجنة للسلامة المرورية بصامطة

استقبل محافظ صامطة أحمد بن عبد الله زعلة، اليوم، في مكتبه، مدير مرور منطقة جازان العقيد علي سعيد المالكي.

بحث اللقاء عددًا من المواضيع التي تخص الجانب المروري وما يخدم انسيابية الحركة المرورية داخل المحافظة، نظرًا للتطور والتوسع العمراني.



كما جرت مناقشة خطط إدارة الحركة المرورية داخل المحافظة والمنطقة المركزية، وعمل خطة إدارة للحركة تتناسب مع التطور العمراني والتجاري بالمحافظة، إضافة إلى الطرق الخارجية مثل طريقي إسكان الخارش الخوبة الجديد والسهي.

وكذلك مناقشة آلية تذليل الصعاب لمشروع صيانة طريق صامطة الدغارير، وإنشاء لجنة للسلامة المرورية بالمحافظة، ووضع الحلول بالتنسيق مع البلدية وفرع وزارة النقل بالمنطقة.

حضر اللقاء مدير شعبة السلامة المرورية بمرور المنطقة العقيد عبد الله محسن الصفحي، ومدير شعبة مرور محافظة صامطة رئيس رقباء حسين موسي حكمي.