محافظ ينبع ومدير التعليم: ذكرى البيعة حب ووفاء لهذا البلد المعطاء

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احتفلوا بالذكرى السادسة عبر منصة مدرستي

عبر محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي خلال لقائه بمدير إدارة التعليم بالمحافظة سليم بن عبيان العطوي، وعدد من منسوبي التعليم بمناسبة حلول الذكرى السادسة لبيعة خادم الحرمين الشريفين، مبينًا أن المواطن السعودي في ذكرى البيعة يربطه بوطنه رباط الفخر والاعتزاز وقيم الولاء والانتماء بما تمثله مظاهر الاحتفاء من حب ووفاء تقديرًا لجهود القيادة الحكيمة في بناء المواطن ونهضة الوطن.

وأكد مدير التعليم أن منسوبي المجتمع التعليمي يستشعرون أمانة المسؤولية التي تمليها عليهم رسالتهم نحو ناشئة الوطن من أبنائه وبناته في ربطهم بمكونات وطنهم وتعزيز قيم الولاء والانتماء، وتعهدهم بترسيخ مبدأ العطاء والتفاني في خدمته والعمل على رفعته وعلوّ شأنه من خلال برامج احتفائية تنشر الفرح والابتهاج وتنسق بالنظم التربوية الهادفة إلى بناء الشخصية، وتربية العقول على الأمور وسمو المقاصد بما يتيح لهم مستقبلًا المشاركة في بناء نهضة الوطن وتقدمه مسيرته الحضارية.

وأضاف أن الذكرى السادسة لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- ذكرى حب ووفاء، وفخر واعتزاز لهذا البلد المعطاء، منذ مرحلة التأسيس على يد القائد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود -رحمه الله- إلى هذا العهد الزاهر، ولعل أول معنى نستدعيه في هذا الصدد الحب الصادق الذي يبادله الشعب للقيادة في صورة تجسد أسمى معاني التفاف الرعية حول الراعي، والولاء والانتماء لكل مواطن عاش على أرض الوطن ونستظل بسمائه وننعم بأمنه وخيراته.

وأبان العطوي أن البلاد شهدت منذ تولي خادم الحرمين الشريفين استكمال وبناء العديد من المنجزات التنموية؛ حيث شهد عهده -حفظه الله- تأسيس وتدشين العديد من المشروعات التنموية التعليمية والصحية والعمرانية والاجتماعية والثقافية، تجاوزت تكاليف إنشائها وتنفيذها مليارات الريالات لجميع مناطق ومحافظات المملكة، إلى جانب تبنّي العديد من المشاريع النوعية التي رسمتها رؤية 2030 وتتزامن معها "حركة التغيير للأفضل"، و"الانفتاح المسؤول"، و"محاربة الفساد"، وانحسار "التطرف والغلو" أمام مد "الوسطية والحوار"؛ لتحقق واقعًا ملموسًا خلال سنوات محدودة، تميزت بالشمولية والتكامل، مجسدة تفانيه ــ حفظه الله ــ في خدمة وطنه ومواطنيه وأمته الإسلامية والمجتمع الإنساني بأسره.

وزاد العطوي: ستة أعوام مضت على قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لوطن المجد والشموخ، تبوأت فيها المملكة مكانة مرموقة بين مصاف دول العالم سياسيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا وثقافيًّا وأمنيًّا، وتحقق فيها لأبناء الوطن المزيد من التقدم والازدهار، وواصل فيه الوطن السير قدمًا في ركب العالم الأول، وتأسيس مسار سليم للعمل المؤسسي في الداخل، وسياسات عالمية مؤثرة في الخارج، بعيدًا عن الانفعال ورفع الشعارات، مبنية على الثوابت والقيم والرؤى الواضحة، لتعم "التنمية المستدامة" تحفها مشاعر العز والانتماء وهي تجدد الولاء والوفاء لخادم الحرمين الشريفين.

من جانبها أشارت المساعدة للشؤون التعليمية بتعليم ينبع أديبة بنت حميدي الفايدي؛ إلى أن الذكرى السادسة للبيعة تأتي هذا العام وقد سجلت المملكة العديد من المنجزات التي سيحفظها التاريخ المعاصر بأحرف من نور لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بوصفه رجل الحزم والسلام والأمن؛ حيث تسير المملكة بقيادته بخطى متسارعة نحو مزيد من النماء والازدهار، من أجل تطوير حاضرها وبناء مستقبلها، بما لا يتعارض مع ثوابتها وقيمها الراسخة.

فيما بينت مشرفة نشاط الطالبات خلاف أن برنامج الاحتفاء بالذكرى السادسة للبيعة بتعليم ينبع، يشمل العديد من مسابقات النشاط الطلابي عن بعد، والحديث عن مسيرة خادم الحرمين الشريفين وما تضمنته من إنجازات من خلال الحصص الدراسية عبر منصة مدرستي، وإعداد مواد إعلامية تتضمن المنجزات التي حظي بها الوطن في عهد خادم الحرمين الشريفين، بهدف ترسيخ الاعتزاز بالدين والولاء للملك وتعزيز الانتماء الوطني وتنمية القيم الوطنية والتذكير بالنعم التي أنعم الله بها على وطننا؛ ومنها نعمة الأمن والأمان والاستقرار.