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"الصحة العالمية": 4 ملايين إصابة بكورونا في أسبوع

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"الصحة العالمية": 4 ملايين إصابة بكورونا في أسبوع "الصحة العالمية": 4 ملايين إصابة بكورونا في أسبوع
أوروبا سجّلت نصف هذا العدد و29 ألف حالة وفاة

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن ما يقرب من أربعة ملايين شخص على مستوى العالم أصيبوا بفيروس كورونا، خلال الأسبوع الماضي، نصفهم كانوا في أوروبا.

وقالت، في أحدث تقاريرها عن الوباء: إن معدل الإصابات انخفض للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة أشهر بنحو 10%، مما يشير إلى نجاعة إجراءات الإغلاق الأخيرة في جميع أنحاء القارة.

وأشارت المنظمة، وفق "سكاي نيوز عربية" إلى أن عدد الوفيات في أوروبا "زاد بشكل كبير"، ليصل إلى أكثر من 29 ألف حالة وفاة الأسبوع الماضي.

ولاحظت ارتفاعاً كبيراً في حالات الإصابة والوفيات في الأمريكيتين، في الوقت الذي شهدت منطقة جنوب شرق آسيا انخفاضاً في أعداد الإصابات الجديدة والوفيات.

وسجلت منظمة الصحة العالمية أعلى معدل للإصابات بفيروس كورونا في النمسا، التي شهدت زيادة بنسبة 30% مقارنة بالأسبوع السابق.

وأوضحت أن المملكة المتحدة كانت أول دولة في المنطقة تسجل أكثر من 50 ألف حالة وفاة.

وعلى الصعيد العالمي، جاءت الولايات المتحدة والهند وإيطاليا وفرنسا والبرازيل التي تضم أكبر عدد من الحالات.

الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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