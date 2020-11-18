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73 % من الأمريكيين يوافقون على فوز "بايدن".. ونصف الجمهوريين يعتقدون أنه لـ""

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73 % من الأمريكيين يوافقون على فوز "بايدن".. ونصف الجمهوريين يعتقدون أنه لـ"ترامب" 73 % من الأمريكيين يوافقون على فوز "بايدن".. ونصف الجمهوريين يعتقدون أنه لـ""
ثقة الناخبين تراجعت في التصويت الشعبي و"المجمع"

73 % من الأمريكيين يوافقون على فوز

يعتقد ما يقرب من نصف الجمهوريين فقط أن الرئيس دونالد "فاز عن حق" في الانتخابات الأمريكية، لكن الفوز سُرق منه؛ بسبب تزوير واسع النطاق للناخبين لصالح الرئيس الديمقراطي جو بايدن، وفقاً لاستطلاع جديد أجرته "رويترز" و"إبسوس"، ونشر اليوم (الأربعاء).

وإجمالاً، وافق 73% من المستطلَعين على فوز "بايدن" في الانتخابات، بينما اعتقد 5% أن "ترامب" فاز. ولكن عندما سُئل الجمهوريون على وجه التحديد عما إذا كان "بايدن" قد "حقق الفوز"، أظهر الجمهوريون أنهم يشككون في كيفية تحقيق فوز "بايدن"، وذكر 52% منهم أن "ترامب فاز عن حق"، بينما قال 29% فقط إن "بايدن" فاز عن حق.

وبيّن استطلاع الرأي الذي أجري في الفترة من 13 إلى 17 نوفمبر، أن تحدي "ترامب" العلني لفوز "بايدن" في كل من التصويت الشعبي والمجمع الانتخابي، يبدو أنه يؤثر على ثقة الجمهور في الديمقراطية الأمريكية، خاصة بين الجمهوريين.

وأظهر الاستطلاع أن المزيد من الأمريكيين يبدو أنهم أكثر تشككاً بشأن عملية الانتخابات الأمريكية عما كانوا عليه قبل أربع سنوات.الانتخابات الأمريكية جو بايدن

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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