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"ثورة خضراء ضد الانبعاثات".. بريطانيا تحظر استخدام سيارات البنزين ابتداءً من 2030

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"ثورة خضراء ضد الانبعاثات".. بريطانيا تحظر استخدام سيارات البنزين ابتداءً من 2030 "ثورة خضراء ضد الانبعاثات".. بريطانيا تحظر استخدام سيارات البنزين ابتداءً من 2030
خطة تكلف 16 مليار دولار.. و3 أضعافه من القطاع الخاص

ستحظر بريطانيا بيع السيارات والشاحنات الصغيرة، التي تعمل بالبنزين والديزل ابتداءً من عام 2030، أي قبل خمس سنوات مما كان مخططاً له سابقاً، في إطار ما يصفه رئيس الوزراء بوريس جونسون بأنه "ثورة خضراء" لخفض الانبعاثات إلى صافي الصفر. بحلول 2050، بحسب ما أوردت "رويترز" اليوم الأربعاء.

وقال "جونسون" في عمود نُشر في صحيفة "فاينانشيال تايمز"، أمس: "حان الوقت الآن للتخطيط لانتعاش أخضر مع وظائف تتطلب مهارات عالية تمنح الناس الرضا بمعرفة أنهم يساعدون في جعل البلاد أكثر نظافة وخضرة وجمالاً".

وبين أن الخطة ستعمل في المجمل على تعبئة 12 مليار جنيه إسترليني (16 مليار دولار) من الأموال الحكومية، بما يصل إلى ثلاثة أضعاف هذا المبلغ من القطاع الخاص، وإنشاء ودعم 250 ألف وظيفة خضراء عالية المهارات بحلول عام 2030.

وأصبحت بريطانيا العام الماضي أول دولة في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى تضع قانوناً يهدف إلى الوصول للانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050، الأمر الذي سيتطلب تغييرات شاملة في الطريقة التي يسافر بها البريطانيون ويستخدمون الطاقة.

والموعد الجديد لفرض حظر على السيارات الجديدة، التي تعمل بالبنزين والديزل هو قبل خمس سنوات من الموعد، الذي تعهد به "جونسون" في عام 2035 في فبراير الماضي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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