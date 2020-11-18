★ ★ ★ ★ ★

الشركة هنّأت القيادة والشعب السعودي بمناسبة ذكرى البيعة السادسة

رفع الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير، رئيس مجلس إدارة شركة "زين السعودية"، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى الشعب السعودي حكومةً وشعباً، بمناسبة الذكرى السادسة للبيعة.

وقال الأمير "نايف: تمر علينا الذكرى السادسة للبيعة، ومملكتنا الحبيبة تسطّر إنجازات جديدة على جميع الجبهات. وقد أصبحت قبلة العالم ومحط أنظاره بعدما تمكّنت، بفضل الله أولاً وحكمة سيّدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، ثانياً، من أن تواجه وبكفاءة عالية تداعيات الجائحة التي شملت العالم. فكانت المملكة نموذجاً في جعل الإنسان محوراً لاستراتيجيتها في إدارة الأزمات والحد من آثارها. وها نحن اليوم نحتفل بالذكرى السادسة لتولّي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم، بالتزامن مع احتفالنا بقيادة المملكة لمجموعة العشرين وإدارتها على نحوٍ غير معهود، وخروجها أيضاً بنتائج غير مسبوقة، مؤكدين للعالم أجمع التزامنا التطوير والتقدّم، وفقاً لرؤية المملكة 2030 قولاً وفعلاً.

بدوره، تقدّم الرئيس التنفيذي لشركة "زين السعودية" المهندس سلطان بن عبدالعزيز الدغيثر بالتهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وإلى الشعب السعودي بالذكرى السادسة للبيعة.

وقال: الوطن يشهد منذ تولي الملك سلمان بن عبدالعزيز الحكم إنجازات نوعية ساهمت في ترسيخ موقع المملكة وتعزيز دور قيادتها الرشيدة في صناعة وتفعيل عدد من البرامج والسياسات التنموية على الصعيدين المحلي والعالمي، لتزيد من فخر واعتزاز كل مواطن على هذه الأرض الطيّبة.

وأضاف: ما تشهده المملكة من نهضة تنموية شاملة، تشكّل دافعاً مستمراً لنا في شركة زين السعودية لنواكب تطلّعات قيادتنا وطموحاتها. وقد وضعنا كل إمكاناتنا وطاقاتنا في خدمة مسيرة التحوّل الرقمي الشامل للمملكة في سبيل رفع تنافسيتها وجاذبيتها الاقتصادية والاستثمارية على المستوى العالمي، في موازاة المساهمة في تحقيق رفاه المواطنين والمقيمين على أرضها وتعزيز جودة حياتهم. ويظهر هذا الالتزام جلياً من خلال الاستثمارات النوعية التي نقوم بضخها في البنية التحتية والخدمات والمنتجات، والتي أثمرت امتلاكنا أوسع تغطية لشبكة الجيل الخامس (5G) في المنطقة وأفضل الخدمات باعتراف العديد من الجهات الدولية المختصة.

الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير شركة زين السعودية