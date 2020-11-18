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المحكمة العليا في بنسلفانيا تصدم "": "دعوتك مرفوضة"

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المحكمة العليا في بنسلفانيا تصدم "ترامب": "دعوتك مرفوضة" المحكمة العليا في بنسلفانيا تصدم "": "دعوتك مرفوضة"
اعتبرت أحكام لجنة الانتخابات "معقولة": سمحت للممثلين بالمراقبة

المحكمة العليا في بنسلفانيا تصدم

رفضت المحكمة العليا في بنسلفانيا دعوى قضائية رفعها مقر حملة الرئيس الأمريكي دونالد ، تقول إن أكبر مدن الولاية، فيلادلفيا، كانت قد حدت من قدرة المراقبين على مراقبة فرز الأصوات.

واعتبرت المحكمة أحكام لجنة الانتخابات "معقولة" لأنها "سمحت لممثلي المرشحين بمراقبة كيفية تنفيذ المفوضية لأنشطتها وفقاً لقانون الانتخابات".

وفي وقت سابق، رفضت محكمة استئناف الدائرة الثالثة بالولايات المتحدة مطالبة الحزب الجمهوري بإبطال ما يقرب من عشرة آلاف بطاقة اقتراع وصلت متأخرة إلى ولاية بنسلفانيا.

ووفق " اليوم" ولاية بنسلفانيا، هي إحدى الولايات الرئيسة التي يمكنها تحديد نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية حتى يتم الإعلان عن الفائز هناك.

إضافة إلى هذه الولاية، رفع مقر ترامب أيضاً دعوى قضائية في محكمة بجورجيا تطالب لجان الانتخابات المحلية بالامتثال لقانون عد وتخزين بطاقات الاقتراع الواردة عن طريق البريد.المحكمة العليا بنسلفانيا دونالد ترامب

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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