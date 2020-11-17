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أهالي "سديرة الطائف " يطالبون بزيادة العيادات الاستشارية بمركز الرعاية الصحية

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أكدوا على ضرورة الاستفادة من المبنى الجديد بإنشاء قسم للأشعة وتطوير "المختبر"

أهالي

طالب عدد كبير من سكان مركز السديرة بجنوب الطائف بزيادة عيادات التخصصات الطبية في مركز الرعاية الصحية الأولية في مركزهم الصحي منها قسم للأشعة وتطوير قسم المختبر حيث المبنى حديث وبه ثلاثة أدوار وفي حاجة ماسة لإضافة العديد من التخصصات الطبية.

وقال أحد مراجعي مركز صحي السديرة المواطن سالم الوذيناني لـ"سبق " إنه منذ عام تم نقل المركز الصحي من المبنى القديم إلى المبنى الجديد والذي يتكون من ثلاثة أدوار من الطراز الحديث لكنه يفتقد للعديد من العيادات الاستشارية التخصصية وقسم للأشعة وتطوير قسم المختبر.

وأكد "الوذيناني "على ضرورة دعم المركز بأطباء متخصصين آخرين التي يحتاجها الأهالي بشكل مستمر، حيث يضطر العديد من أهالي المركز دون تحويلهم إلى مستشفيات الطائف أو المستوصفات الخاصة للبحث عن الخدمة الطبية الغير موجودة في المركز والذي طال انتظارها إلى سنوات طويلة للاستفادة منها خصوصاً أن المبنى حديث وبها مساحة كافية من الغرف لوجود التخصصات الطبية المتخصصة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية