"إغاثي الملك سلمان" يواصل حملته للتوعية بحمى الضنك في عدن

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في إطار حرص المركز على حماية المواطنين من الأمراض الوبائية

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية حملته الشبابية التطوعية "وعيك خير وقاية" في محافظة عدن، ضمن مشروع الاستجابة الطارئة لمكافحة حمى الضنك في مديريات عدن، بالتنسيق مع مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بالمحافظة.

وتضمنت الحملة التي تستمر حتى 5 ديسمبر 2020م، ثماني مبادرات متنوعة هدفها التوعية والإرشاد الصحي للقضاء على بؤر نواقل حمى الضنك والملاريا والحد من انتشاره، إضافة إلى إلقاء المحاضرات وتوزيع بروشورات وملصقات توضح كيفية الوقاية من خطر الإصابة بهذه الأمراض.

ويشارك في الحملة أكثر من 80 متطوعًا في ثماني مديريات جرى تدريبهم على آلية الحملة وكيفية التعامل مع هذه الأوضاع.

وتأتي الحملة في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المتواصلة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني؛ بهدف حماية المواطنين من الأمراض الوبائية بالتنسيق مع مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بالمحافظة.