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الصفدي لنظيره الفرنسي : الارهاب لا علاقة له بالدين الاسلامي

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الصفدي لنظيره الفرنسي : الارهاب لا علاقة له بالدين الاسلامي الصفدي لنظيره الفرنسي : الارهاب لا علاقة له بالدين الاسلامي

جى بي سي نيوز  :- أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان اليوم الأحد محادثات ركزت على العلاقات الثنائية والتطورات في المنطقة، اضافة للجهود المستهدفة حل الأزمات الإقليمية ودحر الإرهاب وثقافة الكراهية بجميع أشكالها.
وأكد الوزيران خلال المباحثات الهاتفية الحرص على تطوير التعاون الثنائي وتعزيز العلاقات الراسخة بين البلدين في جميع المجالات والتضامن في مواجهة جائحة كورونا وتبعاتها.

وشدد الصفدي على أن الإرهاب عدو مشترك لا ينتمي لحضارة أو دين ويتناقض مع القيم الإنسانية المشتركة، ولا علاقة له بالدين الإسلامي الحنيف وقيم السلام واحترام الآخر التي يحملها، مؤكدا أهمية تعزيز ثقافة احترام الآخر ومقدساته ورفض ثقافة الكراهية بكل أشكالها. من جهته أكد لودريان أن بلاده تكن احتراما عميقا للإسلام، وأن المسلمين في فرنسا جزء من تاريخها وهويتها، مشددا على أن بلاده تحارب التطرف وتحريف الدين.
وأكد أهمية التعاون في جهود مكافحة الإرهاب والعنف، وتعزيز العمل المشترك من أجل نشر التسامح واحترام الحرية الدينية. واستعرض الوزيران المستجدات في المنطقة، خصوصا تلك المرتبطة بالقضية الفلسطينية حيث أكدا ضرورة ايجاد أفق حقيقي لاستئناف مفاوضات جادة وفاعلة لحل الصراع على أساس حل الدولتين. وثمن الصفدي موقف فرنسا الواضح في دعم جهود تحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين ووفق القانون الدولي. وأكد الوزيران استمرار التنسيق والتشاور إزاء التطورات في المنطقة والقضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك بهدف حل الأزمات الإقليمية وتعزيز الأمن والاستقرار.
  

جي بي سي نيوز

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