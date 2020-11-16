فايزر 90% وسبوتنيك 92% وموديرنا 94.5%.. ما نعرفه عن لقاحات كورونا

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مصراوي Masrawy

كتبت – إيمان محمود

بعد ما يقرب من العام على ظهور فيروس كورونا المُستجد وتوالي إجراءات الإغلاق، عاد الأمل مجددًا إلى العالم بعد توالي الإعلان عن نجاحات التجارب السريرية للقاحات المضادة لكوفيد-19.

وفي ظل عودة المخاوف من الموجة الثانية للوباء، تم الإعلان عن نجاح لقاح "موديرنا" الأمريكي، وهو الإعلان الثالث بعد لقاحي "فايزر" الألماني الأمريكي، و"سبوتنيكv" الروسي.

في هذا التقرير يستعرض "مصراوي" أهم الفروق والتشابهات بين اللقاحات الثلاث:

موديرنا

- طوّرت شركة "موديرنا" الأمريكية لقاحها المضاد لفيروس كورونا بالتعاون مع "Operation Warp Speed" التابعة للحكومة الأمريكية.

- النتائج الأولية لتجارب اللقاح أظهرت فعاليته بنسبة 94.5 بالمائة.

- استندت النتائج إلى 95 حالة متنوعة ومختلفة (من أصل لاتيني وأمريكي وأفريقي وآسيوي).

- حتى الآن لم يتم الإبلاغ عن أي مخاوف تتعلق بالسلامة.

- تعتزم الشركة تقديم طلب الحصول على ترخيص "الاستخدام الطارئ" خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

- يتطلب اللقاح أخذ حقنتين، تفصل بين كل منهما عدة أسابيع.

- يتميز لقاح موديرنا بسهولة التخزين، إذ يظل ثابتًا عند درجة حرارة تحت 20 درجة مئوية، لمدة تصل إلى ستة أشهر ويمكن حفظه في ثلاجة عادية لمدة تصل إلى شهر.

- لم تسجل شركة موديرنا أي مخاوف تتعلق بالسلامة العامة، واشتملت الأعراض الجانبية على الألم العضلي والمفصلي والشعور بالتعب والحمى، وذلك لدى نسبة قليلة جدًا ممن تلقوا اللقاح.

- يستخدم لقاح موديرنا مادة تُعرف باسم mRNA، والتي تحفز الجسم على إنتاج البروتين الموجود على سطح فيروس كورونا.

- تتوقع موديرنا أن تحصل على حوالي 20 مليون جرعة مخصصة للولايات المتحدة بحلول نهاية 2020.

فايزر

- في التاسع من نوفمبر الجاري، أعلنت شركتيّ "فايزر" الأمريكية لصناعة الأدوية و"بيونتك" الألمانية للتكنولوجيا الحيوية، إنتاج لقاحهما ضد كورونا "بي إن تي 162 بي 2" "BNT162b2".

- تمكَّن القائمون عليه من إجراء تجارب سريرية على أكثر من 43 ألف شخص.

- تصل نسبة فعالية اللقاح إلى أكثر من 90 بالمئة.

- يتطلب لقاح الفيروس التاجي جرعتين معززتين.

- يعتمد اللقاح أيضًا على مادة "mRNA".

- يجب الحفاظ على فعاليته في درجة -94 درجة فهرنهايت أو 70 درجة مئوية تحت الصفر.

- تخطط "فايزر" لتقديم طلب إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية للحصول على الموافقة على استخدامه بمجرد أن تسمح بيانات السلامة.

- تتوقع الشركة أن يكون لديها 50 مليون جرعة من لقاح جاهزة بحلول نهاية عام 2020 وما يصل إلى 1.3 مليار جرعة متاحة في عام 2021.

سبوتنيك V

- سجلت روسيا فى 11 أغسطس الماضي، أول لقاح فى العالم ضد كورونا، أطلقت عليه اسم “سبوتنيك V” ، نسبة إلى أول قمر صناعي روسي عام 1957.

- اللقاح تم تطويره بمركز “جاماليا” للأمراض الوبائية التابع لوزارة الصحة الروسية، وتم إنتاجه بالتعاون مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي (RDIF).

- فعالية اللقاح تزيد عن 92 بالمئة، ومن المخطط استكمال المرحلة الثالثة من الاختبارات بحلول مايو من العام المقبل.

- تستخدم روسيا تقنيتا اثنتين من ناقلات الفيروسات الغدية البشرية المختلف؛ Ad5 و Ad26، للحقن الأول والثاني.

- بدأت التجارب السريرية على اللقاح في العاصمة موسكو في سبتمبر الماضي، وبلغ إجمالي عدد المشاركين 40 ألف متطوع.

- تسعى روسيا لإطلاق حملة تطعيم واسعة النطاق ضد كورونا بحلول نهاية العام الجاري بعد أن سجلت الإصابات بفيروس كورنا مليوني حالة.