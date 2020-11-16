مجلس الشورى يوافق على مشروع نظام البنك المركزي السعودي

★ ★ ★ ★ ★

تعديل بشأن الرسوم الجمركية لتشجيع الصناعات الزراعية المحلية

وافق مجلس الشورى على مشروع نظام البنك المركزي السعودي.

كما وافق على تعديل البند ثانيًا من المرسوم الملكي رقم (م/9) في 6/ 4/ 1393 هـ بشأن فئات الرسوم الجمركية لغرض حماية وتشجيع الصناعات والمنتجات الزراعية المحلية.

وكانت جلسة مجلس الشورى العادية الأولى للسنة الأولى من الدورة الثامنة، عبر الاتصال المرئي، قد بدأت في وقت سابق اليوم، برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ.

ورفع رئيس مجلس الشورى يرفع أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين على افتتاحه بحضور سمو ولي العهد عبر الاتصال المرئي يوم الأربعاء الماضي أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، وإلقائه الخطاب الملكي السنوي في المجلس.مجلس الشورى