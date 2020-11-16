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الأردن : العضايلة جلس على كرسي في القاهرة يسبق جلوسه على كرسي الرابع

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الأردن : العضايلة جلس على كرسي في القاهرة يسبق جلوسه على كرسي الرابع الأردن : العضايلة جلس على كرسي في القاهرة يسبق جلوسه على كرسي الرابع

جى بي سي نيوز  : - يتندر اردنيون من ان كل من يشغل منصب سفير الاردن لدى القاهرة يعود في النهاية رئيسا للحكومة في الاردن  . 

ففي الزمن القريب شغل هاني الملقي هذا الموقع وعاد رئيسا للحكومة في الاردن ، وبعده شغله رئيس الوزراء الحالي الدكتور بشر الخصاونة وعاد رئيسا للحكومة في الاردن . 

والان ينتقل امجد العضايلة الى موقع السفير الاردني في القاهرة وربما يعود موظفا كبيرا في الديوان الملكي قبل ان يجلس على كرسي الدوار الرابع ايضا مثل زملائه .

مجرد تندرات يتناقلها الاردنيون في هذه الاثناء . 

 المصدر : المدينة نيوز - خاص  

جي بي سي نيوز

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