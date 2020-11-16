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بينها الشاي الأخضر وعصير الرمان.. مشروبات تعمل كمبيدات للفيروسات بالجسم

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بينها الشاي الأخضر وعصير الرمان.. مشروبات تعمل كمبيدات للفيروسات بالجسم بينها الشاي الأخضر وعصير الرمان.. مشروبات تعمل كمبيدات للفيروسات بالجسم
علماء ألمان: يمكنها قمع ما يصل إلى 97% منها لاحتوائها على البيئة الحمضية

بينها الشاي الأخضر وعصير الرمان.. مشروبات تعمل كمبيدات للفيروسات بالجسم

توصل علماء ألمان إلى نتائج تفيد بأن منتجات طبيعية يمكنها قمع ما يصل إلى 97% من الفيروسات في الجسم.

وظهرت نتائج الخبراء من معهد علم الفيروسات الجزيئي بجامعة أولم على موقع "bioRxiv".

وقال العلماء، "وجدنا أن عصير خنق التوت Aronia melanocarpa وعصير الرمان Punica granatum والشاي الأخضر Camellia sinensis تعمل كمبيدات للفيروسات، ويمكن أن يقلل غسل الفم بالعصائر من الوجود الفيروسي".

بحسب "سبوتنيك عربي"، أوضح الخبراء أن هذه العصائر وغيرها من العصائر الطبيعية وكذلك الشاي الأخضر، قادرة على إضعاف الفيروسات بفضل احتوائها على البيئة الحمضية والبوليفينول بنسبة 80%.

وتابع الخبراء: "على سبيل المثال، ثبت أن شراب البيلسان (Sambucus nigra) يخفف الأعراض لدى المصابين بالإنفلونزا".

وفي السياق نفسه، أظهرت دراسة نشرت على موقع "ميد آر إكس في" للأبحاث الطبية، أن تناول العسل مع الحبة السوداء يساعد على تسريع شفاء المصابين بعدوى الفيروس.الشاي الأخضر الفيروسات

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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