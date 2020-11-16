"بن ماضي": رؤية الوطن الطموحة.. نقطة تحول لصندوق التنمية العقارية

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أشار إلى تمكين أكثر من 370 ألف مواطن خلال الأعوام الثلاثة الماضية

أكد المشرف العام على صندوق التنمية العقارية، منصور بن ماضي، أن رؤية الوطن الطموحة نقطة تحول للصندوق العقاري خلال الثلاثة الأعوام الماضية؛ موضحًا أن التحديات الأكثر تعقيدًا في مسيرة الصندوق التنموية أصبحت قصة نجاح يفتخر بها الوطن.

وقال: حديث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ يؤكد قصة نجاح جميع القطاعات ومنها الصندوق العقاري الذي يُعد ذراعًا تنمويًّا لقطاع الإسكان بالمملكة، وما تحقق من منجزات منذ إعلانه التحول في يونيو 2017م وحتى نهاية أكتوبر الماضي؛ يؤكد الدعم اللا محدود لقطاع الإسكان بشكل عام والصندوق بشكل خاص ضمن قطاعات الوطن الحيوية التي حققت منجزاتها وفق رؤية المملكة 2030، وما يؤكد ذلك الإنجازات والمؤشرات والأرقام التي تحققت خلال 4 السنوات الماضية.

وأضاف: رؤية الوطن الطموحة خارطة طريق رسمها سمو ولي العهد، وعالجت -ضمن القطاعات- التحديات التي كانت تواجه الصندوق العقاري؛ مشيرًا إلى أن من التحديات قائمة انتظار تتجاوز 480 ألف مواطن مستفيد تصل مدة انتظارهم للحصول على الدعم السكني ما بين 12 إلى 15 عامًا، تحتاج إلى أربعة عقود أخرى للانتهاء منها؛ إلا أن الرؤية وفق مستهدفات زمنية محددة؛ أسهمت في ابتكار برامج وحلول تمويلية وسكنية سهّلت وبسطت إجراءات حصول المواطن على المسكن ووفق استحقاق فوري.

وبيّن "بن ماضي" أن الإنجازات الوطنية التي حققها الصندوق العقاري ضمن قطاع الإسكان، تمثلت في تمكين أكثر من 370 ألف مواطن خلال الأعوام الثلاثة الماضية، والانتهاء من قوائم الانتظار، وإلغاء مدة الانتظار، وإعلان الاستحقاق الفوري للمواطن المستفيد من الدعم السكني، وبناء وتعزيز شراكته مع القطاعين العام والخاص من الجهات التمويلية والمطورين العقاريين بما يمكن الأسر من المسكن في مناطق المملكة كافة.

وأشار المشرف العام على صندوق التنمية العقارية إلى أن حديث سمو ولي العهد يؤكد أن المواطن محور اهتمام القيادة الرشيدة في تمكينه من المسكن، وأن بلادنا في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تسير وفق خطط مستقبلية تبشر بالخير للأجيال القادمة، وما يؤكد ذلك الإرادة والعزيمة الوطنية وحجم الجهود في رفع نسبة تملك المواطنين للسكن من 47% في عام 2016م إلى 60% خلال 4 سنوات متجاوزين الهدف للعام 2020م بـ8%.

وقال "بن ماضي": قطاع الإسكان نجح بكل اقتدار وبحلول تمويلية وسكنية وبرامج فعالة بالشراكة مع منظومة الإسكان والجهات التمويلية؛ ليتحول بكل تأكيد إلى قصة نجاح غير مسبوقة بدعم من القيادة الرشيدة ومتابعة مستمرة من وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة الصندوق ماجد بن عبدالله الحقيل.

وأضاف: المستقبل مشرق لقطاع الإسكان؛ حيث إن رؤية المملكة 2030 حوّلته إلى قصة نجاح بعون من الله أولًا، ثم بالدعم السخي والاهتمام من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.صندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي