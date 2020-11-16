النائب أحمد فؤاد أباظة يكشف لآخر النهار مافعله الإخوان لإجباره على الترشح بالبرلمان - الفقرة الكاملة

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في تقرير للبرلمان.. الحكومة تستعرض جهودها للتصدي لفيروس "كورونا"
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السبت 21 نوفمبر 2020 05:29 صباحاً
رامز جلال يتعصب على محمد الشرنوبي بعد المواجهة في رامز في الشلال
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السبت 21 نوفمبر 2020 01:58 صباحاً
أول لقاء من داخل مطار عطية الدولي
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السبت 21 نوفمبر 2020 01:56 صباحاً
الزوجة المتبرعة بجزء من كبدها لزوجها: أسرتي كانت قلقة من تبرعي لزوجي خوفا علي..ولكني رفضت التخلي عنه
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السبت 21 نوفمبر 2020 01:56 صباحاً
"اغتنام فرص القرن الـ21 للجميع".. بماذا تتميز قيادة السعودية لمجموعة الـ20 عن غيرها؟
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السبت 21 نوفمبر 2020 01:53 صباحاً
فيديو صادم.. خطأ قاتل أعقبه انفجار مروِّع أصاب 34 شخصًا
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السبت 21 نوفمبر 2020 01:53 صباحاً
"اغتنام فرص القرن الـ21 للجميع".. بماذا تتميز قيادة السعودية لمجموعة الـ20 عن غيرها؟
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السبت 21 نوفمبر 2020 01:12 صباحاً
فيديو صادم.. خطأ قاتل أعقبه انفجار مروِّع أصاب 34 شخصًا
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السبت 21 نوفمبر 2020 01:12 صباحاً
"الحصالة" تلخِّص أول ١٠٠ يوم في حياة المدخر الصغير
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السبت 21 نوفمبر 2020 01:12 صباحاً
الأرصاد تنبه 5 مناطق : أمطار غزيرة وسيول ورياح نشطة وأتربة مثارة
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السبت 21 نوفمبر 2020 01:12 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
مصر
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الاثنين 16 نوفمبر 2020 10:28 صباحاً
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