أخبار عاجلة

انفراد.. لحظة استخراج جثث ضحايا قاتل والدته وشقيقه بحدائق الأهرام -
حنان مطاوع: بحب جوزى أوى.. لكن عبلة كانت بتعمل حاجات مبتحصلش في الحقيقة -
محسن منصور: أنا تواضعت كتير.. يمكن الغرور ينفع -
موسيماني يحضر لقاء الفريق الأوليمبي لمصر والبرازيل ويناقش الفنيات مع أحد مديري السامبا -
وصول منتخب مصر المطار فى توجو -
فرحة جنونيه لدكة المنتخب المصري بعد إحراز هدف التقدم على البرازيل -
اسامة جلال يغادر مباراة مصر والبرازيل مصابآ -
الحزن يظهر علي نيريز لاعب أياكس بعد هزيمة البرازيل من مصر -
الجماهير تتهافت على التقاط الصور مع رودريجو لاعب ريال مدريد عقب انتصار مصر على البرازيل -
جيران سفاح الجيزة: إتفجئنا باللى عمله والبنت فيها رجولة عنه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

رئاسة الحرمين تخصص ٣٨ موظفاً للإشراف الميداني على الأعمال بالمسجد الحرام

Print
رئاسة الحرمين تخصص ٣٨ موظفاً للإشراف الميداني على الأعمال بالمسجد الحرام رئاسة الحرمين تخصص ٣٨ موظفاً للإشراف الميداني على الأعمال بالمسجد الحرام
ترصد الملاحظات في تطبيق الخطط على أرض الميدان والتبليغ عن طريق العمليات

رئاسة الحرمين تخصص ٣٨ موظفاً للإشراف الميداني على الأعمال بالمسجد الحرام

خصّصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي (٣٨) موظفاً لمتابعة الأعمال وأخذ آراء المصلين والمعتمرين والتأكّد من عدم وجود مخالفات، ويشرفون على الأعمال الميدانية في المسجد الحرام، للتأكد من تطبيق الخطط المعدة وحوكمتها وفق معايير الجودة المعتمدة.

وتقوم وكالة الرئاسة لشؤون المسجد الحرام ممثلة في الإدارة العامة للإشراف الميداني في المسجد الحرام بمتابعة الأعمال، ورصد الملاحظات.

وقال مدير الإدارة العامة للإشراف الميداني طارق بن صالح المالكي؛ إن الإدارة تقوم بالتنسيق مع الإدارات لإنجاز أعمالها وتسديد الملاحظات، والإشراف على الأعمال الميدانية والتعاون مع الإدارات في تطبيق الخطط على أرض الميدان والتبليغ عن طريق العمليات.

وقال المالكي: تقوم الإدارة بمتابعة أعمال المقاول والتصاريح الممنوحة له من الإدارة العامة للمشاريع والاطلاع والتنسيق مع إدارة العمليات لحركة الأعمال اليومية، والرفع لصاحب الصلاحية عن أداء الأعمال الميدانية من الإحصائيات والتقارير اليومية.

كما أكد المالكي؛ أن المتابعة والإجراءات تتم بتوجيه من الرئيس العام للشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ لتحقيق تطلعات ولاة الأمر -حفظهم االله- في تقديم أفضل الخدمات لزوّار وقاصدي المسجد الحرام.الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مكة المكرّمة.. حادث سير يدخل شاباً في وفاة دماغية وجراحة الساعتين تنقذه

مكة المكرّمة.. حادث سير يدخل شاباً في وفاة دماغية وجراحة الساعتين تنقذه

أميرًا وملكًا.. سلمان بن عبدالعزيز رائد تكريس نهج الاعتدال والوسطية

أميرًا وملكًا.. سلمان بن عبدالعزيز رائد تكريس نهج الاعتدال والوسطية

الكمامة أثناء الرياضة.. دراسة تحسم "جدل الضرر"

الكمامة أثناء الرياضة.. دراسة تحسم "جدل الضرر"

"العنزي" مهنئًا خادم الحرمين: ذكرى البيعة تُحفّزنا للمزيد من العمل لمواصلة التنمية

"العنزي" مهنئًا خادم الحرمين: ذكرى البيعة تُحفّزنا للمزيد من العمل لمواصلة التنمية

شبكة عيون الإخبارية