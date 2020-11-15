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بالتزامن مع الأسبوع الخليجي.. "صحة الرياض" تطلق فعاليات اليوم العالمي للسكري

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الحملة تسعى لرفع درجة الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع السعودي عن الداء

بالتزامن مع الأسبوع الخليجي..

أطلقت "صحة الرياض" اليوم الأحد، فعاليات اليوم العالمي لمرض السكري، وذلك برعاية مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض، الدكتور حسن بن علي الشهراني.

وأوضح الدكتور حسن بن علي الشهراني أن المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض وضمن منظومة الصحة تضطلع بالمهام الوقائية والعلاجية والتأهيلية للمواطنين والمقيمين في المملكة، وتضع نصب أعينها أهمية التوعية والتثقيف الصحي ما دعاها لإقامة الحملات المختلفة، وذلك بمشاركة جميع الجهات ذات العلاقة.

وأضاف أنه لعل ما تقوم به مراكز الرعاية الصحية الأولية من خلال حملات التوعية لإضافة مهمة لتلك الجهود من أجل الحد من انتشار ومكافحة تلك الأمراض.

من جانب آخر، أوضح مساعد المدير العام للخدمات العلاجية الدكتور علي بن سليمان الجمعة، أن الحملة تسعى إلى رفع درجة الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع السعودي عن داء السكري وعوامل الخطورة المؤدية إليه، وكيفية الوقاية منه باتباع نمط حياة صحي للفرد والمجتمع يعتمد على التوعية بأهمية الغذاء الصحي، وممارسة النشاط البدني.

فيما أوضحت مساعد المدير العام للصحة العامة الدكتورة أميرة بنت عبد المحسن الرصيص أن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية المملكة ٢٠٣٠ لتعزيز الصحة والوقاية من الأمراض المزمنة، وتستهدف الحد من ارتفاع معدلات الإصابة بالسكري، حيث إن المملكة تعد من أعلى الدول إصابة بالسكري “النوع الثاني” والذي يمكن الوقاية منه، مؤكدة أن تفعيل اليوم العالمي لمكافحة مرض السكري يأتي إيمانًا من "صحة الرياض" بأهمية الدور الوقائي في وقف انتشار داء السكري الذي تزايدت معدلات الإصابة به خلال العقود الأخيرة بسبب تغيير نمط الحياة.

بالتزامن مع الأسبوع الخليجي..

بالتزامن مع الأسبوع الخليجي..

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية