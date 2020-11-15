أخبار عاجلة

تعيين مستشارة جديدة للأسد.. هل أطاح النظام ببثينة شعبان؟ -
مكة المكرّمة.. حادث سير يدخل شاباً في وفاة دماغية وجراحة الساعتين تنقذه -
أميرًا وملكًا.. سلمان بن عبدالعزيز رائد تكريس نهج الاعتدال والوسطية -
الكمامة أثناء الرياضة.. دراسة تحسم "جدل الضرر" -
"العنزي" مهنئًا خادم الحرمين: ذكرى البيعة تُحفّزنا للمزيد من العمل لمواصلة التنمية -
مدير عام معهد الإدارة يرفع التهنئة لخادم الحرمين بمناسبة الذكرى السادسة للبيعة -
فايزر تعلن: بدء التطعيم ضد كورونا في هذا الموعد -
المدينة المنوّرة.. إطلاق أول ورشة متنقلة لصيانة المعدات والآليات -
تتويجاً لنتائج "التنسيقي" واعتماد ولي العهد.. افتتاح أكبر ساحة للتبادل التجاري مع العراق اليوم -
أسواق الأربعاء.. النفط ينخفض وبرنت فوق الـ 43 دولاراً للبرميل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"ورتل القرآن" برنامج يعرض تلاوات المشاركين من مختلف دول العالم على شاشة اقرأ

Print
"ورتل القرآن" برنامج يعرض تلاوات المشاركين من مختلف دول العالم على شاشة اقرأ "ورتل القرآن" برنامج يعرض تلاوات المشاركين من مختلف دول العالم على شاشة اقرأ
يرسلونها عبر تطبيق الواتساب ويتم تصحيحها مع القارئ مصعب عرفات

تقدم قناة اقرأ الفضائية برنامجًا جديدًا بعنوان (ورتل القرآن) بفكرة جديدة تتيح للمشاهدين المشاركة من مختلف دول العالم.

تقوم فكرة برنامج ورتل القرآن على عرض تلاوات قرآنية من مختلف دول العالم يرسلها المشاهدون عبر تطبيق الواتساب ويتم تصحيحها مع القارئ الدكتور مصعب عرفات، بالإضافة إلى تقديم النصائح للمشاهدين حول طرق الحفظ المختلفة لكتاب الله وسرد بعض قصص الصحابة والسلف مع كتاب الله.

يعرض البرنامج على شاشة اقرأ يوم الخميس الحادية عشرة والنصف، ويعاد الاثنين في الواحدة بعد الظهر بتوقيت مكة المكرمة، كما ترفع جميع الحلقات على منصة تابع الرقمية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مكة المكرّمة.. حادث سير يدخل شاباً في وفاة دماغية وجراحة الساعتين تنقذه

مكة المكرّمة.. حادث سير يدخل شاباً في وفاة دماغية وجراحة الساعتين تنقذه

أميرًا وملكًا.. سلمان بن عبدالعزيز رائد تكريس نهج الاعتدال والوسطية

أميرًا وملكًا.. سلمان بن عبدالعزيز رائد تكريس نهج الاعتدال والوسطية

الكمامة أثناء الرياضة.. دراسة تحسم "جدل الضرر"

الكمامة أثناء الرياضة.. دراسة تحسم "جدل الضرر"

"العنزي" مهنئًا خادم الحرمين: ذكرى البيعة تُحفّزنا للمزيد من العمل لمواصلة التنمية

"العنزي" مهنئًا خادم الحرمين: ذكرى البيعة تُحفّزنا للمزيد من العمل لمواصلة التنمية

شبكة عيون الإخبارية