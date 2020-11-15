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دراسة: "كورونا" بدأ الانتشار في إيطاليا قبل 6 أشهر من الإعلان عن ظهوره

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دراسة: "كورونا" بدأ الانتشار في إيطاليا قبل 6 أشهر من الإعلان عن ظهوره دراسة: "كورونا" بدأ الانتشار في إيطاليا قبل 6 أشهر من الإعلان عن ظهوره
اكتشاف أجسام مضادة للفيروس داخل أشخاص في أكتوبر 2019

دراسة:

خلصت دراسة أجراها المعهد الوطني للسرطان في مدينة ميلانو الإيطالية، ونشرت اليوم (الأحد)، أن انتشار الجديد في إيطاليا بدأ منذ سبتمبر 2019، مما يشير إلى أن "كوفيد -19" ربما انتشر خارج الصين في وقت أبكر مما كان يعتقد في السابق.

واكتشفت أول حالة إصابة بفيروس "كوفيد -19" في إيطاليا في 21 فبراير، في بلدة صغيرة بالقرب من ميلانو في المنطقة الشمالية من لومباردي، لكن نتائج الباحثين الإيطاليين تظهر أن 11.6 في المائة من 959 متطوعًا سليمًا مسجلين في تجربة فحص سرطان الرئة بين سبتمبر 2019 ومارس 2020، قد طوروا أجسامًا مضادة لفيروس كورونا قبل فبراير بفترة طويلة، وفقًا لـ"رويترز".

وبيّن جيوفاني أبولون، وهو مؤلف مشارك في الدراسة، أن الدراسة أظهرت أن أربع حالات تعود إلى الأسبوع الأول من أكتوبر كانت إيجابية أيضًا للأجسام المضادة التي تحيد الفيروس، مما يعني أنها أصيبت في سبتمبر.

وأضاف أن هذه النتيجة تشير إلى أن الأشخاص الذين لم تظهر عليهم أعراض لم يكونوا إيجابيين فقط بعد الاختبارات المصلية، ولكنّ لديهم أيضًا أجسامًا مضادة قادرة على قتل الفيروس.

ولفت إلى أن هذا يعني أن الفيروس التاجي الجديد يمكن أن ينتشر بين السكان لفترة طويلة وبمعدل فتاك منخفض ليس لأنه يختفي ولكن فقط للارتفاع مرة أخرى.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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