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المديرية العامة للسجون تطلق منصة "رؤية صلة"

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المديرية العامة للسجون تطلق منصة "رؤية صلة" المديرية العامة للسجون تطلق منصة "رؤية صلة"
لتوفير فرص عمل للسجناء الراغبين بوظائف يمكن القيام بها عن بُعد

المديرية العامة للسجون تطلق منصة

أطلقت المديرية العامة للسجون منصة "رؤية صلة"، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم"، وشركة صلة، وذلك بمقر إصلاحية الرياض.

وتهدف المنصة إلى توفير فرص عمل للسجناء الراغبين بوظائف يمكن القيام بها عن بُعد؛ إذ تتولى "صلة" تدريب وتأهيل السجناء قبل إلحاقهم بالوظائف المتاحة.

وتأتي هذه الاتفاقية حرصًا من المديرية العامة للسجون على تصميم برامج إصلاحية متميزة، بالشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص وبيوت الخبرة؛ لتطوير مهارات النزلاء، وتهيئتهم لسوق العمل أثناء قضاء محكومياتهم، وبعد انتهائها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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