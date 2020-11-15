رينارد يستبعد خمسة لاعبين من قائمة الأخضر.. والمنتخب يستعد لمواجهة جامايكا

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الإصابة تبعد سالم الدوسري عن المعسكر

استبعد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم "إيرڤي رينارد" وبناءً على التقارير الطبية، لاعب خط الوسط سالم الدوسري نظير تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية للفخذ الأيمن، وحارس المرمى عبدالله العويشير نظير تعرضه خلال التدريبات لكسر في الأنف، ولاعب خط الدفاع ياسر الشهراني بعد تعرضه لإصابة في عضلة الساق الأيسر.

كما استبعد المدير الفني للأخضر، قائد المنتخب سلمان الفرج، وذلك لمنحه فرصة البقاء بجانب والده الذي تعرض لوعكة صحية، وكذلك استبعد لاعب خط الوسط عبدالمجيد الصليهم لظروفه العائلية.

ميدانياً استأنف الأخضر اليوم الأحد تدريباته ضمن المعسكر الإعدادي المقام في مدينة الرياض تزامناً مع أيام FIFA في شهر نوفمبر الجاري، وذلك ضمن الاستعداد للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وشهدت الحصة التدريبية، متابعة رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، الذي هنأ خلال اجتماعه لاعبي الأخضر قبل انطلاق الحصة التدريبية على المستوى الذي أظهروه خلال المباراة الودية أمس السبت أمام منتخب جامايكا، مشيداً بالروح العالية التي ظهر بها جميع اللاعبين.

و قسّم المدير الفني "إيرڤي رينارد" خلال الحصة التدريبية على ملعب الأمير فيصل بن فهد، اللاعبين إلى مجموعتين، أدت المجموعة الأولى والتي ضمت اللاعبين المشاركين بصفة أساسية في مباراة الأمس مراناً استرجاعياً، في حين أجرت المجموعة الأخرى مراناً تكتيكياً.

فيما اكتفى اللاعبان عبدالمجيد الصليهم وعبدالله الحمدان بتأدية تدريب خاص برفقة الجهاز الطبي، وذلك نظير تعرضهما لكدمات بعد مشاركتهما في المباراة.



ويواصل الأخضر تدريباته على ملعب الأمير فيصل بن فهد في تمام السابعة من مساء يوم غدٍ الاثنين، في حصة تدريبية مغلقة أمام وسائل الإعلام.

