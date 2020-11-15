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"نيوم" تفتح التسجيل لطلاب وطالبات الثانوية للتقديم على الدفعة الثالثة من برنامج الابتعاث

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"نيوم" تفتح التسجيل لطلاب وطالبات الثانوية للتقديم على الدفعة الثالثة من برنامج الابتعاث "نيوم" تفتح التسجيل لطلاب وطالبات الثانوية للتقديم على الدفعة الثالثة من برنامج الابتعاث
المتوقَّع تخرجهم العام الدراسي الحالي

أعلنت شركة نيوم اليوم فتح باب التسجيل لاختبارات القبول في برنامج الابتعاث لطلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي المتوقع تخرجهم من العام الدراسي الحالي، ويستمر حتى 27 نوفمبر2020.

ودعت نيوم الراغبين في الالتحاق بالبرنامج لتقديم طلبات التسجيل عن طريق موقع نيوم للمسؤولية الاجتماعية على الرابط: https://csr.neom.com/dashboard/tracks/62، الذي يشمل جميع شروط ومتطلبات البرنامج. علمًا بأن الاختبارات سوف تقام ابتداء من يوم الجمعة الموافق 20 نوفمبر 2020 في مدينة تبوك ومحافظة البدع ومحافظة ضباء.

وأفادت بأنه سيجري اختبار المرشحين بناء على الكفاءة والمقاعد الدراسية المتاحة. وأوضحت أن المتقدمين سيتمكنون من البدء في الدورات التأهيلية في اللغة الإنجليزية والمهارات الرقمية في شهر يناير 2021.

ويُعد برنامج نيوم للابتعاث فرصة فريدة لأبناء المجتمع المحلي؛ ليكونوا جزءًا من فريق عمل نيوم من الحالمين والمنجزين عند التحاقهم بوظائفهم بعد تخرجهم من الجامعة، كما أنه يمنحهم فرصة لريادة الابتكار والإلهام في قطاعات نيوم المختلفة.

وأشارت شركة نيوم إلى أن البرنامج يقدم العديد من المسارات الوظيفية للطلاب الذين يكملون البرنامج بنجاح وفرص عمل ملائمة في مشروع نيوم والشركات المشغلة له، والعاملة في المشروع، وذلك فور الانتهاء من دراستهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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