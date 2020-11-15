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"سبق" تكشف خطة نقل معارض السيارات المتفرقة بمكة إلى مدينة العكيشية

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"سبق" تكشف خطة نقل معارض السيارات المتفرقة بمكة إلى مدينة العكيشية "سبق" تكشف خطة نقل معارض السيارات المتفرقة بمكة إلى مدينة العكيشية
"الشريف" أكد أن هناك خطة للنقل ستتم حسب الأولوية

كشف المتحدث باسم أمانة العاصمة المقدسة رعد الشريف، اليوم الأحد، عن خطة الأمانة في نقل معارض السيارات المنتشرة في أرجاء عدة من مكة المكرمة، إلى مدينة السيارات بالعكيشية.

وتفصيلًا: جاء ذلك في رد على استفسار "سبق" حول خطة أمانة العاصمة المقدسة في نقل معارض السيارات المتفرقة في أرجاء مكة إلى مدينة السيارات بالعكيشية؛ حيث قال "الشريف": هناك خطة للنقل حسب الألولوية.

وأشار "الشريف" إلى أن معارض السيارات التي تتخذ من العابدية مقراً لها، بأن نقلها أولاً وهي في طور النقل، لافتاً إلى أن أصحاب معارض العابدية قاموا باستئجار مواقع في مدينة السيارات وجارٍ استكمال عملية النقل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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