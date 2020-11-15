أخبار عاجلة

مكة المكرّمة.. حادث سير يدخل شاباً في وفاة دماغية وجراحة الساعتين تنقذه -
أميرًا وملكًا.. سلمان بن عبدالعزيز رائد تكريس نهج الاعتدال والوسطية -
الكمامة أثناء الرياضة.. دراسة تحسم "جدل الضرر" -
"العنزي" مهنئًا خادم الحرمين: ذكرى البيعة تُحفّزنا للمزيد من العمل لمواصلة التنمية -
مدير عام معهد الإدارة يرفع التهنئة لخادم الحرمين بمناسبة الذكرى السادسة للبيعة -
فايزر تعلن: بدء التطعيم ضد كورونا في هذا الموعد -
المدينة المنوّرة.. إطلاق أول ورشة متنقلة لصيانة المعدات والآليات -
تتويجاً لنتائج "التنسيقي" واعتماد ولي العهد.. افتتاح أكبر ساحة للتبادل التجاري مع العراق اليوم -
أسواق الأربعاء.. النفط ينخفض وبرنت فوق الـ 43 دولاراً للبرميل -
مكة المكرّمة.. جراحة الـ 4 ساعات تنهي معاناة أربعينية من ورم نازف بصيوان الأذن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الجيش اليمني يقتل 12 حوثياً بينهم قيادي شمال تعز

Print
الجيش اليمني يقتل 12 حوثياً بينهم قيادي شمال تعز الجيش اليمني يقتل 12 حوثياً بينهم قيادي شمال تعز
مقاتلات التحالف تستهدف تجمعات للميليشيا في صعدة

الجيش اليمني يقتل 12 حوثياً بينهم قيادي شمال تعز

قتل 12 عنصراً من ميليشيا الحوثي الانقلابية بينهم قيادي يكنى "أبو قصي" وجرح 19 آخرون، اليوم (الأحد)، بنيران أبطال الجيش الوطني اليمني في جبهة الأربعين، شمالي مدينة تعز، بحسب ما أفاد المركز الإعلامي للجيش اليمني.

بالتزامن، استهدفت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، تجمعات تابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية خلف مركز مديرية باقم بمحافظة صعدة.

وأوضح المركز الإعلامي للجيش اليمني، أن الضربات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من المليشيات وتدمير عدد من الآليات القتالية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مكة المكرّمة.. حادث سير يدخل شاباً في وفاة دماغية وجراحة الساعتين تنقذه

مكة المكرّمة.. حادث سير يدخل شاباً في وفاة دماغية وجراحة الساعتين تنقذه

أميرًا وملكًا.. سلمان بن عبدالعزيز رائد تكريس نهج الاعتدال والوسطية

أميرًا وملكًا.. سلمان بن عبدالعزيز رائد تكريس نهج الاعتدال والوسطية

الكمامة أثناء الرياضة.. دراسة تحسم "جدل الضرر"

الكمامة أثناء الرياضة.. دراسة تحسم "جدل الضرر"

"العنزي" مهنئًا خادم الحرمين: ذكرى البيعة تُحفّزنا للمزيد من العمل لمواصلة التنمية

"العنزي" مهنئًا خادم الحرمين: ذكرى البيعة تُحفّزنا للمزيد من العمل لمواصلة التنمية

شبكة عيون الإخبارية