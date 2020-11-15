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"" يتراجع عن اعترافه بفوز "بايدن"

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"ترامب" يتراجع عن اعترافه بفوز "بايدن" "" يتراجع عن اعترافه بفوز "بايدن"
اعتبر أنه ربح "في الإعلام المزيف"

تراجع الرئيس الأميركي دونالد ، اليوم (الأحد)، عن اعترافه بفوز منافسه جو بايدن في انتخابات الرئاسة.

وقال "ترامب" عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "فاز فقط في عيون الإعلام المزيف، والطريق لا يزال طويلاً، ولا أعترف بشيء".

وكان "ترامب" قد غرد في وقت سابق، اليوم بالقول: "فاز بايدن؛ لأن الانتخابات كانت مزورة. لم يسمح لمراقبي أو مشرفي التصويت، التصويت جدولته شركة مملوكة للقطاع الخاص اليساري الراديكالي، دومينيون، بسمعة سيئة ومعدات لا يمكن أن تكون مؤهلة حتى لتكساس التي فزت فيها كثيراً، وسائل الإعلام المزيف والصامت، وأكثر".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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