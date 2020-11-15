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"البيئة" تودع أكثر من 57 مليون ريال في حسابات مشاريع تربية الدواجن

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بإجمالي دعم بلغ أكثر من 550 مليون ريال ضمن برنامج الإعانات الزراعية

أودعت وزارة البيئة والمياه والزراعة أكثر من 57 مليون ريال في حسابات مربي الدواجن ضمن الدفعة العاشرة لدعم مشاريع القطاع في برنامج الإعانات الزراعية.

وأوضحت الوزارة أن هذا الدعم شمل أكثر من مليون كرتون من بيض المائدة و54 طناً من منتجات الدجاج اللاحم، كما شمل الدعم أكثر من 8 ملايين من صيصان اللاحم والأمهات وصوص البياض إضافة إلى طيور السمان، مبينة أن عملية الصرف تمت بعد أن استوفى المستفيدون بياناتهم وتم حصرها ومراجعتها جيدًا من قبل مسؤولي الوزارة عبر منصة "زراعي".

وبينت الوزارة أن برنامج الإعانات الزراعية يسير حسب الخطط المرسومة له، موضحة أن إجمالي مبالغ الدعم المقدمة لقطاع الدواجن بلغ حتى الآن أكثر من 550 مليون ريال، حيث ستسهم هذه المبالغ في دعم المنتج المحلي، بما يحقق الأمن الغذائي عبر تطوير نشاط تربية الدواجن في المملكة وفق رؤية 2030.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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