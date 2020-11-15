ينبع.. الهيئة الملكية تطلق 42 خدمة إلكترونية للمستثمرين

★ ★ ★ ★ ★

تهدف إلى تسهيل وتبسيط الإجراءات

أطلقت الهيئة الملكية بينبع ممثلة في قطاع تطوير الاستثمار اليوم قناة إلكترونية عبر الرابط: https://isac.rcyanbu.gov.sa , للتواصل مع المستثمرين , تهدف إلى تسهيل وتبسيط الإجراءات.

وتتيح القناة الجديدة تقديم 42 خدمة إلكترونية للتسهيل على المستثمرين في ممارسة أعمالهم، وتعزيز الخدمات المقدمة لهم، وذلك في خطوة تستهدف تعزيز التوجهات الوطنية نحو التحول الرقمي المنشود في إطار رؤية المملكة 2030.

كما تتضمن القناة العديد من الخدمات؛ منها خدمة التسجيل وإصدار الترخيص ورخص البناء وإصدار شهادة الأشغال وشهادة السلامة وإضافة خدمات إلكترونية جديدة للعناية بالمستثمر، وتهدف الهيئة الملكية بينبع من إطلاق هذه القناة رفع مستوى الرضا لدى المستثمر لتسهيل ممارسة الأعمال، وتوفير المساندة والاستشارة المطلوبة للمستثمر وتنفيذ خدماته في أي وقت ومن أي مكان.