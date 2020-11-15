"سار" تنقل أكثر من مليون طن من المعادن المُختلفة خلال شهر أكتوبر

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تنوعت بين الفوسفات والبوكسايت والكبريت المصهور وحامض الفوسفوريك

كشف نائب الرئيس التنفيذي للتشغيل في الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) المهندس خالد الحربي أن الشركة استطاعت خلال شهر أكتوبر الماضي نقل أكثر من مليون طن من المعادن المُختلفة التي تنوعت بين الفوسفات، البوكسايت، الكبريت المصهور وحامض الفوسفوريك بوزن إجمالي بلغ 1.065.062 طنّاً وهو الرقم الأعلى شهرياً الذي تحققه (سار) منذ بدء خدماتها لنقل المعادن العام 2011.

وأوضح المهندس "الحربي" أن الشركة استطاعت تجاوز مستهدفاتها في نقل المواد التعدينية عبر عدة وجهات، من حزم الجلاميد حتى رأس الخير، ومن البعيثة حتى ميناء رأس الخير، ومن منجم واسط إلى مشروع وعد الشمال، ومن مشروع وعد الشمال حتى ميناء رأس الخير على سواحل الخليج العربي عبر 118 رحلة قاطعة مسافة تجاوزت 280 ألف كم لنقل المعادِن بين الوجهات من خلال 11 ألف عربة فُرغت لهذا الغرض.

وبيّن أن هذا الإنجاز يأتي طبيعةً للتعاون المثمر والشراكة النوعية بين شركة (سار) وشركة التعدين العربية السعودية (معادن) بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، ومن خلال الدور المهم الذي تلعبه (سار) في دعم وتحفيز الصناعات الوطنية عبر توفير حلول نقل آمنة ونوعية وصديقة للبيئة تتسم بالكفاءة والموثوقية العالية، وبما يخفف العبء المُلقى على شبكات الطرق الرئيسية، ويقلل من انبعاثات الكربون الضارة، إضافة إلى تمكين القطاعات الاقتصادية ذات الصلة، وتعزيز البنية التحتية بشكل عام بما يعزز من دور المملكة كمحور ربط للقارات الثلاث كواحدة من أهم المنصات اللوجستية العالمية.