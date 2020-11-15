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"البريد" تُصدر طابعاً تذكارياً لرالي "داكار "

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"البريد" تُصدر طابعاً تذكارياً لرالي "داكار السعودية" "البريد" تُصدر طابعاً تذكارياً لرالي "داكار "
إضافةً إلى بطاقة بريدية من فئة "5 ريالات"

أصدرت مؤسسة البريد السعودي طابعاً بريدياً من فئة «3 ريالات»، وبطاقة بريدية من فئة (5 ريالات) عن رالي "داكار " الذي يلاقي اهتماماً دولياً وبمشاركة عدد من السائقين على المستوى العالمي.

ويتزامن إصدار الطابع مع قرب انطلاق نسخة الرالي الثانية في السعودية خلال شهر يناير القادم ويجسد هذا الطابع المناسبة الرياضية العالمية، التي تُعد من السباقات الأعلى إثارة وتحدياً حول العالم.

وتصدر مؤسسة البريد الطوابع البريدية دورياً وفصلياً في المناسبات الوطنية والدينية والأعياد ومواسم الحج والاجتماعات والمؤتمرات الكبرى على مستوى القمم الإسلامية والعربية والخليجية، وأيضاً المشاركات الوطنية الثقافية والفنية والرياضية، للتعريف بالمنجزات الوطنية المختلفة في جميع المجالات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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