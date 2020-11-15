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.. شرطة حائل تنفِّذ حملات على المخالفين بعدم لبس الكمامة في الأماكن العامة

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بالفيديو .. شرطة حائل تنفِّذ حملات على المخالفين بعدم لبس الكمامة في الأماكن العامة .. شرطة حائل تنفِّذ حملات على المخالفين بعدم لبس الكمامة في الأماكن العامة
لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة جائحة كورونا

بالفيديو .. شرطة حائل تنفِّذ حملات على المخالفين بعدم لبس الكمامة في الأماكن العامة

واصلت شرطة منطقة حائل مساء أمس حملاتها لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا "كوفيد ١٩" بمدينة حائل.

وحرَّر أفراد قوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة حائل مخالفات على مواطنين؛ لم يلبسوا الكمامة، سواء الطبية أو القماشية، أو لم يقوموا بتغطية الأنف والفم بديلاً للكمامات في الأماكن العامة والأسواق.

وتأتي هذه الإجراءات الوقائية من حرص ومتابعة شرطة المنطقة من خلال جولاتها المستمرة؛ للتأكيد على الالتزام بتطبيق جميع البروتوكولات الوقائية.

وقد صاحب الحملة توجيه وإرشاد بأهمية لبس الكمامة، والالتزام بذلك؛ لمساهمتها في الوقاية من الإصابة بفيروس "كورونا"، والحد من انتشاره، حفاظًا على صحة المواطنين والمقيمين. شرطة حائل الجديد الجهات الأمنية حائل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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