تقرير: 10 علامات على أنك تتناول الملح بشكل يهدد صحتك

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من العطش إلى كثرة الذهاب للحمام

نبه تقرير بدورية "هيلث دايجست" الصحية، إلى أن الكثيرين يستهلكون كميات كبيرة من الملح، وهو ما يعرضهم لمشاكل صحية، وقد وضعت الدورية عشر علامات تشير إلى أنك تتناول الملح "أكثر من اللازم".

وحسب الدورية، فقد نبه الاتحاد الأمريكي لأمراض القلب من خطر داهم يجتاح الولايات المتحدة، وهو الاستخدام المفرط للملح في الطعام، حيث يستهلك 9 من أصل كل 10 أمريكيين نسبة عالية من الملح في غذائهم، وهي ظاهرة تنطبق كذلك على بقية العالم.

وبينما ينصح الأطباء بتناول ما لا يزيد على 2300 ملغم من الملح يوميًا، فقد أفادت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بأننا نستهلك في الواقع نحو 3400 ملغ يوميًا في المتوسط، ما يقرب من 50 بالمائة أكثر مما هو موصى به بشكل عام، حسب " سكاي نيوز عربية".

ويأتي معظم الملح الذي نستهلكه من الأطعمة المعلبة التي نشتريها، وفقًا لدورية "هيلث دايجست".

ولمعرفة ما إذا كنت من بين الغالبية العظمى التي تستهلك الملح بطريقة غير صحية، وضعت الدورية الصحية عددًا من العلامات التي تشير إلى أنك تتناول الملح "أكثر من اللازم".

العطش

تناول الملح بكثرة، سواء من البيتزا أو الهامبرغر أو الفشار أو أي من الأطعمة الأخرى، يؤدي لدخول نسب كبيرة من الصوديوم في مجرى الدم، مما يدفع الجسد لطلب الماء بكثرة لمعالجة الصوديوم في الدم، مما يؤدي للعطش المستمر.

الذهاب للحمام

عندما تتناول كميات كثيرة من الملح، الذي يتحول لمجرى الدم، يشعر جسدك بوجوده ويدفع المزيد من الماء إلى دمك في محاولة لتسوية الأشياء. أثناء حدوث ذلك، تبدأ الكلى أيضًا في تصفية المياه الزائدة من نظامك على شكل البول.

الانتفاخ

كشفت الأبحاث التي أجريت في كلية بلومبيرغ للصحة العامة بجامعة جونز هوبكنز أن اتباع نظام غذائي عالي الصوديوم قد يزيد من خطر إصابة الشخص بالانتفاخ بنسبة 27 بالمائة.

السوائل الزائدة في الدم من تناول الكثير من الملح يمكن أن تسبب تورمًا في أطرافك، وخصوصًا اليدين والقدمين.

تذوق الطعام

الاستخدام الزائد للملح يضعف من حاسة التذوق لديك، ويعودك على إضافة الملح للطعام، مما يؤدي إلى غياب الطعم الحقيقي للطعام وعدم تقبله على طبيعته، وفقًا للدورية.

المرض

وفقًا لدراسة نُشرت في "ساينس ترانزلايشونال ميديسن"، فإن اتباع نظام غذائي غني بالملح يمكن أيضًا أن يجعل من الصعب على جهاز المناعة لديك محاربة أنواع مختلفة من البكتيريا التي تسبب المرض.

حب الشباب

دراسة أجريت أخيرًا تضمنت 200 رجل وامرأة، أظهرت أن الذين يعانون حب الشباب المزمن من بينهم، كانوا ممن يتناولون كميات مرتفعة من الأملاح.

البشرة الجافة

تشير الدراسات إلى أن ارتفاع نسبة الأملاح في النظام الغذائي يؤدي إلى جفاف البشرة.

النوم

أضاف عددٌ من الخبراء أخيرًا الملح إلى قائمة المواد التي يجب الامتناع عن تناولها قبل النوم، لأنه يزيد صعوبة الاستغراق بالنوم.

زيادة الوزن

وتشير الدراسات كذلك إلى أن الأملاح تُسهم بزيادة الوزن، حيث تضيف للدهون التي يصعب تكسيرها في الجسم، وخصوصًا في منطقة الوسط.

ارتفاع ضغط الدم

المياه التي يسحبها الملح إلى مجرى الدم في محاولة لتحقيق التوازن في نظامك تزيد أيضًا من كميات الدم في الجسم. وتؤدي هذه الزيادة إلى دفع الدم للخارج مقابل الشرايين والأوردة، مما يؤدي إلى زيادة الضغط، وبالتالي "ارتفاع ضغط الدم".