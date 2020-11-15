مصر تسجِّل 228 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 وفاة

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"الصحة": ارتفاع حالات الشفاء إلى 100946 ومغادرتهم المستشفيات

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية أمس السبت خروج 99 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائهم، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 100946 حالة حتى أمس.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 228 حالة جديدة؛ ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًّا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت هو 110547 حالة، من ضمنهم 100946 حالة تم شفاؤها، و6442 حالة وفاة.فيروس كورونا الجديد مصر وزارة الصحة والسكان المصرية