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في تنومة .. مشروعات متعددة تقيمها البلدية تشمل سفلتة وإنارة الطرق

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وفق أعلى معايير الجودة وعلى مراحل لتشمل جميع قرى المحافظة

في تنومة .. مشروعات متعددة تقيمها البلدية تشمل سفلتة وإنارة الطرق

تقوم بلدية محافظة تنومة بمنطقة عسير حاليًا بأعمال السفلتة والإنارة ضمن عدة مشروعات وهي مشروعا صيانة الطرق والشوارع والميادين بمرحلتيه الأولى والثانية وكذلك مشروع سفلتة وإنارة الطرق (مبادرات 1) ضمن مبادرة الطرق ومشروع سفلتة وأرصفة وإنارة للأمانة والبلديات في عدة قرى بالمحافظة وهي: قرى العوصاء، وآل الصعدي، وآل دحمان، وآل مروح، وآل ظرفان، وقرى وادي الغر، وآل زخران، والعشر، والسبت، وآل حزيبر، والحصون، وآل السميح، والصبيات، والصفحة، والأربوعة، ورهو المدار، والدهناء، وشعيبة، وفرعة قريش، وقرية منعاء، وحي وديع، وحي السلامة، والحي المركزي، واستكمال صيانة الطريق الرابط لقرية ترج.

وأوضح رئيس البلدية عبدالله مفرح الشهري أن هذه المشروعات تأتي استمرارًا لجهود البلدية في رفع مستوى أداء الطرق، مشيرًا إلى أن مشروعات السفلتة تنفذ وفق أعلى معايير الجودة المعمول بها وستكون على عدة مراحل لتشمل مستقبلاً جميع القرى التابعة للمحافظة.

وامتدادًا لهذه الجهود تقوم بها البلدية حاليًا بعدد من المشروعات التطويرية الأخرى شملت العديد من المحاور منها إنارة الشارع العام بشمال المحافظة حتى عقبة القامة، وإنشاء حديقتين جديدتين بالمحافظة ضمن مبادرة أنسنة المدن وهي كل من حديقة مليح، وحديقة الأربوعة، وصيانة عددٍ من الحدائق العامة بمواقع متفرقة بالمحافظة منها حديقة ترج وحديقة مركز منصبة وتطوير حديقة الشلال وصيانة المواقف الخاصة بها، وصيانة بوابة مدخل المحافظة الجنوبي، وكذلك تم بناء عدد 7 دورات مياه لخدمة مرتادي المنتزهات والحدائق ضمن مشروع إنشاء مبان ومرافق بلدية عامة ( مبادرات 1)، وتسوير العديد من المقابر ضمن مشروع إنشاء مبان ومرافق بلدية عامة ( مبادرات 2 ) ، كما قامت البلدية بالجهود الذاتية بإنارة عدد من الحصون والقلاع الأثرية والقرى التراثية بالمحافظة.

وأشار إلى أن هذه المشروعات التي تنفذها البلدية تخضع لمعايير المشهد الحضري حسب توجيهات سعادة أمين منطقة عسير د. وليد الحميدي وبمتابعة مستمرة من قِبل سعادته، وبين أن مثل هذه المشروعات تهدف للارتقاء بالخدمة المقدمة للمواطن وفق توجيهات ولاة الأمر - حفظهم الله - حرصًا منهم دائمًا على راحة وخدمة المواطن.

في تنومة .. مشروعات متعددة تقيمها البلدية تشمل سفلتة وإنارة الطرق

في تنومة .. مشروعات متعددة تقيمها البلدية تشمل سفلتة وإنارة الطرق

في تنومة .. مشروعات متعددة تقيمها البلدية تشمل سفلتة وإنارة الطرق

في تنومة .. مشروعات متعددة تقيمها البلدية تشمل سفلتة وإنارة الطرق

في تنومة .. مشروعات متعددة تقيمها البلدية تشمل سفلتة وإنارة الطرق

في تنومة .. مشروعات متعددة تقيمها البلدية تشمل سفلتة وإنارة الطرق

تنومة محافظة تنومة بلدية تنومة أمانة عسير عسير

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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