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العالم يسجّل مليونًا و300 ألف وفاة بـ"كورونا".. وأمريكا الأكثر تضررًا

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العالم يسجّل مليونًا و300 ألف وفاة بـ"كورونا".. وأمريكا الأكثر تضررًا العالم يسجّل مليونًا و300 ألف وفاة بـ"كورونا".. وأمريكا الأكثر تضررًا
وسط تصاعد المخاوف من الموجة الثانية للجائحة في القارة الأوروبية

العالم يسجّل مليونًا و300 ألف وفاة بـ

سجّلت أكثر من مليون و300 ألف وفاة بفيروس "كورونا" المسبب لمرض "كوفيد -19"، حول العالم، منذ ظهر الفيروس في الصين أواخر العام الماضي، وذلك وفق تعداد أعدته وكالة الصحافة الفرنسية بناء على مصادر رسمية، اليوم السبت في الساعة 09,30 ت غ.

وبحسب "سكاي نيوز عربية": فقد بلغت حصيلة وفيات كورونا المعلنة 1,303,783 من بين 53,380,442 إصابة.

وسجّلت واحدة من كل خمس وفيات تقريبًا في الولايات المتحدة، البلد الأكثر تضررًا بالفيروس في العالم؛ حيث تم الإعلان عن 244,345 وفاة و10,739,614 إصابة.

وتعد البرازيل البلد الثاني الأكثر تضررًا في العالم؛ حيث سجّلت 164,737 وفاة من بين 5,810,652 إصابة، تليها الهند بـ(129,188 وفاة و8,773,479) إصابة، وبعدها المكسيك بـ(97624 وفاة و997,393 إصابة) ثم المملكة المتحدة بـ(51304 وفيات و1,317,496 إصابة).

وسجلت ، اليوم السبت، زيادة يومية قياسية بلغت 22,702 إصابة جديدة؛ مما يرفع الحصيلة الإجمالية في البلاد إلى مليون و903,253 حالة.

وأعلنت السلطات الروسية عن 391 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس في الساعات الـ24 الماضية؛ مما رفع عدد الوفيات الرسمي إلى 32,834.

وفي أوروبا تتزايد المخاوف من الموجة الثانية للجائحة، وسط دعوات لتشديد إجراءات الإغلاق على رغم الآمال المتزايدة بقرب التوصل إلى اللقاح المرتقب. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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