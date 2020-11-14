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بقع حمراء وحكّة بعد الاستحمام.. ما سرها؟

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بقع حمراء وحكّة بعد الاستحمام.. ما سرها؟ بقع حمراء وحكّة بعد الاستحمام.. ما سرها؟
خمسة أسباب وحالة واحدة تستدعي تدخل الطبيب

بقع حمراء وحكّة بعد الاستحمام.. ما سرها؟

يصاب بعض الناس ببقع حمراء وحارقة على جلدهم بعد الاستحمام، وغالبًا لا تكون هذه الحالة مثيرة للقلق، ومع ذلك قد يتطلب ظهور هذه البقع في حالات معينة استشارة الطبيب وتوخي الحذر؛ فما هي درجة الخطورة؟

وحسب تقرير على موقع إذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله": يرى طبيب الأمراض الجلدية فيليب بابيلاس أن ظهور بقع حمراء مثيرة للحكة على الجلد بعد الاستحمام أمر لا يدعو للقلق.

ومع ذلك إذا ظهرت هذه البقع في درجات حرارة منخفضة، على سبيل المثال، يجب عليك مراجعة الطبيب مباشرة.

درجة حرارة
السبب وراء ظهور بقع حمراء وحارقة قد يكون بسيطًا ويعود لدرجة حرارة الماء وقدرة الشخص على تحمُّلها، وللسيطرة على هذه المشكلة يمكنك تعديل درجة حرارة ماء الاستحمام بماء أكثر دفئًا أو برودة. بحسب ما نشره موقع (لوكسمبورغر بوست).

إذ "لدى البعض حد معين لتحمل درجة حرارة الماء"، بحيث يكون الجلد شديد الحساسية تجاهها، لهذا السبب يجب معرفة هذا الحد كي لا تتجاوز أو تنخفض درجة حرارة الماء المستخدم في الاستحمام.

مشاكل صحية
وقد يكون السبب أيضًا وجود مشاكل صحية كالأكزيما، حينها تقود حرارة الماء إلى التهاب الجلد الذي يمكن أن يؤدي بدوره إلى الشعور بالحكة والجفاف المفرط، وهي حالة مرضية مزمنة يمكن أن تسبّب أيضًا طفحًا جلديًّا أحمر أو نتوءات على الجلد، وفي هذه الحالة يجب استشارة الطبيب.

البشرة الجافة
من جهة أخرى قد تفتقر البشرة الجافّة إلى الرطوبة فتشعر بالحكّة، وبالتالي ظهور بقع حمراء. وفي الحالات القصوى قد يتشقق الجلد أو ينزف خاصة بعد الاستحمام؛ فالمنظفات التي تستخدمها عند الاستحمام قد تتسبّب في إزالة الزيوت الطبيعية للبشرة التي تحافظ على نضارتها وتمنع الجفاف بحسب ما نشره موقع (ميديكال نيوز توداي).

نوع الشامبو أو كريم الاستحمام
كما نوع الشامبو أو كريم الاستحمام قد يقوم بتحفيز الحساسية، وبالتالي ظهور البقع، إضافة إلى ذلك قد يلجأ بعض الناس إلى تجفيف أنفسهم بخشونة، لهذا السبب يجب مراعاة حساسية الجلد لتجنب المشاكل والأمراض التي قد تترتب على ذلك.

تجنب هذه المنتجات
وأخيرًا ينصح الخبراء بتجنب المنتجات التي تحتوي على العطور والمنثول والكحول؛ حيث يمكن أن تسبّب هذه المواد المزيد من الجفاف والتهيُّج والحكة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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