أخبار عاجلة

"الداخلية" تنظِّم فعالية صحية بمناسبة اليوم العالمي للسكري 2020 -
لبنان تسجل 1163 إصابة جديدة بكورونا و11 حالة وفاة -
بالتزامن مع الأسبوع الخليجي.. "صحة الرياض" تطلق فعاليات اليوم العالمي للسكري -
تقرير "التحوُّل الرقمي": أكثر من 185 مليون عملية توثيق عبر "النفاذ الموحد".. وأكثر من 7 ملايين استخدموا "توكلنا" -
"جامعية صامطة" تنظم مبادرة "شكرًا أبطال الصحة" -
الولايات المتحدة تسجل 155,708 إصابة مؤكدة و1,252 حالة وفاة بكورونا -
"ورتل القرآن" برنامج يعرض تلاوات المشاركين من مختلف دول العالم على شاشة اقرأ -
"الذيابي" يوضّح الفرق بين القولون العصبي والتقرحي ويصحح المفاهيم الخاطئة -
"إيسيسكو" تقترح مبادرة للتعاون مع دول الخليج في نقل خبراتها التربوية إلى دول أكثر احتياجًا -
"لا يوجد معتدلون بهذا النظام" .."بومبيو": واشنطن ستفرض عقوبات جديدة على إيران خلال أيام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. DMC
  4. DMC

مساء dmc - دراسة إسبانية تكشف تأثير المكسرات على خصوبة الرجال

  • DMC
  • 41
Print
    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - روائع تتحدى الزمن .."الشوق"

8 الصبح - روائع تتحدى الزمن .."الشوق"

8 الصبح مع "أسماء يوسف" | الأحد 15/11/2020 | الحلقة الكاملة

8 الصبح مع "أسماء يوسف" | الأحد 15/11/2020 | الحلقة الكاملة

8 الصبح - ”خدمات تهمك“.. ازاي ناخد بالنا من العروض الوهمية فيما يسمى بـ ”البلاك فرايداي“؟

8 الصبح - ”خدمات تهمك“.. ازاي ناخد بالنا من العروض الوهمية فيما يسمى بـ ”البلاك فرايداي“؟

8 الصبح - قراءة في أهم القضايا التي تناولتها صحافة اليوم

8 الصبح - قراءة في أهم القضايا التي تناولتها صحافة اليوم

شبكة عيون الإخبارية