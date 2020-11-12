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"مدني شقراء" ينفذ برنامجاً تدريبياً لجهات عدة.. عن التعامل مع أعطال المصاعد

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البرنامج يهدف إلى تمكين العاملين من الاستجابة السريعة للحالات الطارئة

نفذت إدارة الدفاع المدني بمحافظة شقراء برنامجاً تدريبياً للجهات الحكومية في مقراتهم عن كيفية التعامل مع أعطال المصاعد الطارئة.

وشمل البرنامج التدريب في مبنى المحافظة، وإدارة التعليم، والبلدية، والمستشفى، إضافة إلى الفنادق والشقق المفروشة بمحافظة شقراء؛ إذ تم تنفيذ تدريب عملي للتعامل السليم مع الأعطال الطارئة للمصاعد الكهربائية، وطرق فتح أبواب المصاعد عند أعطالها أو انقطاع التيار الكهربائي عنها.

وشارك في عملية التدريب فريق التدريب بالإدارة، بقيادة مدير العمليات العقيد عبدالعزيز اليوسف، وإشراف ومتابعة مدير إدارة الدفاع المدني بمحافظة شقراء العميد عبدالرحمن بن حمد المجلي.

ويهدف البرنامج التدريبي إلى تمكين العاملين في تلك الجهات من الاستجابة السريعة وفتح أبواب المصاعد الكهربائية المتعطلة.

الدفاع المدني شقراء مدني شقراء

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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