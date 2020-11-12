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الأخضر يختتم الحصة التدريبية بمناورة.. استعداداً لودية جامايكا

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إصابة " العابد " و" الصحفي " في التدريب

الأخضر يختتم الحصة التدريبية بمناورة.. استعداداً لودية جامايكا

واصل السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الخميس، تدريباته ضمن المعسكر الإعدادي المقام في مدينة الرياض، تزامناً مع أيام FIFA خلال الشهر الجاري، والذي يأتي ضمن الاستعدادات للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وتركّزت الحصة التدريبية التي أقيمت على ملعب الأمير فيصل بن فهد تحت إشراف المدير الفني "إيرفي رينارد" على تطبيق اللاعبين لتمرين تكتيكي مكثّف، تلاه مناورة على كامل مساحة الملعب، قبل أن تختتم بمران على الكرات الثابتة.

من جهة أخرى، اكتفى اللاعبان نواف العابد وزياد الصحفي بتطبيق تمارين خاصة في الصالة الرياضية برفقة الجهاز الطبي للمنتخب الوطني، وذلك عقب تعرض نواف العابد لإصابة عضلية في الفخذ، وزياد الصحفي لإصابة في الساق.

ويختتم الأخضر في السادسة من مساء غدٍ الجمعة تحضيراته لمواجهة منتخب جامايكا، في حصة تدريبية مغلقة أمام وسائل الإعلام.

الأخضر يختتم الحصة التدريبية بمناورة.. استعداداً لودية جامايكا

الأخضر يختتم الحصة التدريبية بمناورة.. استعداداً لودية جامايكا

المنتخب السعودي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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